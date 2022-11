Bellingham beim BVB: Das längst gelöste Zukunftsrätsel

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Jude Bellingham steht beim BVB bis 2025 unter Vertrag

Im Sommer 2020 war Jude Bellingham nichts weiter als eine vielversprechende Wette auf die Zukunft. Knapp zweieinhalb Jahre später fährt der Mittelfeldspieler mit England zur WM, ist einer der wertvollsten Fußballer der deutschen Bundesliga und wird vom gesamten europäischen Fußball-Adel gejagt. Der Traum der BVB-Fans, Bellingham werde eine weitere Saison im Trikot von Borussia Dortmund spielen, scheint utopisch zu sein. Eine Erkenntnis, die auch die Führung der Schwarz-Gelben wohl längst ereilt hat.

Mario Götze (2013 für 37 Mio. Euro zum FC Bayern), Ousmane Dembélé (2017 für 140 Mio. Euro zum FC Barcelona), Christian Pulisic (2018 für 64 Mio. Euro zum FC Chelsea), Jadon Sancho (2021 für 85 Mio. Euro zu Manchester United) oder zuletzt Erling Haaland (für 60 Mio. Euro zu Manchester City): Dass hoffnungsvolle Talente beim BVB zu Topstars reifen, den Borussen dann aber entwachsen und sich für viel Geld einem europäischen Fußball-Schwergewicht anschließen, hat schon Tradition. Dass diese im Sommer 2023 um ein Kapitel reicher wird, dürfte kaum noch jemand bezweifeln.

Mit dem 19-jährigen Jude Bellingham hat der BVB schlicht und einfach einmal mehr ein Talent in den eigenen Reihen, dessen Gier nach Erfolgen mit dem Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft oder einem guten Abschneiden im DFB-Pokal nicht zu stillen sein dürfte. Zu stark sind die Leistungen des Briten, zu groß sein Einfluss auf das Spiel, zu gering die Aussicht auf den ganz großen Coup mit den Dortmundern.

Dass Bellingham noch bis zum Sommer 2025 an Borussia Dortmund gebunden ist, ist ein Garant für die nächste Mega-Ablöse, wird einen Abschied des Nationalspielers vom BVB im Ernstfall aber kaum verhindern können. Das weiß offensichtlich auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Sobald die WM "zu Ende ist, werden wir ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte. Dann soll er uns sagen, ob er da bleiben möchte oder ob er gehen möchte", sagte Watzke unlängst bei "Bild-TV". "Wir müssen nicht so tun, als wäre das Thema nicht auf dem Tisch. Wenn die ganz großen Klubs da sind, können wir uns keinen finanziellen Kampf leisten", so Watzke weiter. Der BVB werde allerdings zur Stelle sein, "wenn er bleiben will. Dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden".

Worte, deren Bedeutung man nicht erst zwischen den Zeilen suchen muss, die aber auch ein Dilemma des BVB untermauern.

Klar, der vermeintlich bevorstehende Abschied des Überfliegers wird dem BVB aller Voraussicht nach mit einem millionenschweren Trostpflaster versüßt - in den Medien kursieren bis zu 150 Millionen Euro als Ablöse. Die enorme fußballerische Qualität, die mit Bellingham das Weite sucht, wird man allerdings nicht auffangen können. Ein weiterer Rückschlag beim ewigen Versuch, dem FC Bayern im Kampf um die Deutsche Meisterschaft endlich wieder ernsthaft die Stirn bieten zu können.

Zudem hat die Vergangenheit bewiesen, dass man mit den enormen Ablöseeinnahmen zwar gute Chancen im Transfertauziehen um neue Kräfte hat, aber nicht selten ebenfalls enorm zur Kasse gebeten wird. Die Konkurrenz weiß eben auch, was aufs Konto geflossen ist.

BVB-Kabine angeblich von Bellingham genervt

Welcher oder welche Spieler die aller Voraussicht nach im Sommer entstehende Lücke im Mittelfeld füllen werden, dürfte eine Frage sein, die die Führung der Borussen derzeit auf Trab hält. Bei den absoluten Top-Klubs dürfte man sich hingegen derweil mit der Frage beschäftigen, wie man den Poker um Bellingham für sich entscheiden kann. Mit dem FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, dem FC Barcelona oder Paris Saint-Germain soll es zumindest kaum einen Riesen der Branche geben, der nicht mit einer Verpflichtung liebäugelt.

Bis endgültig Klarheit herrscht, könnte die Personalie den BVB allerdings noch vor einige Probleme stellen. Zuletzt häuften sich Auftritte, bei denen Bellingham übermotiviert, frustriert und teils von seinen Mitspielern genervt schien. Der "Sport Bild" zufolge sollen das Verhalten des Talents sowie die ständigen Wechselgerüchte längst ein Thema sein, das die Stimmung in der Kabine der Dortmunder belastet.

Vielleicht auch ein Grund dafür, dass Watzke nicht lange um den heißen Brei herumreden will und Klarheit nach der WM verlangt.

Marc Affeldt