Mittelsmann erkundigt sich für Topklub nach Musiala

IMAGO/TEAM2sportphoto

Jamal Musiala steht beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag

Jamal Musiala ist beim FC Bayern sowohl der Mann der Stunde als auch der Mann der Zukunft. Unter keinen Umständen will der Rekordmeister den Offensivspieler daher abgeben. Doch in Manchester City hat sich angeblich ein absoluter Top-Klub zuletzt um den DFB-Star erkundigt.

Nach Angaben von "Bild" ist ein Mittelsmann in den vergangenen Wochen an die Klub-Spitze des FC Bayern herangetreten. Er habe im Auftrag von Manchester City die Botschaft hinterlassen, dass zumindest Interesse an einer Verpflichtung von Jamal Musiala besteht. Zudem sei der amtierende englische Meister einer der wenigen Klubs auf dem Planeten, die sich den 19-Jährigen überhaupt leisten könnten.

Neben Manchester City, so berichtet das Blatt, wären nur zwei weitere Klubs in der Lage, das notwendige Geld für einen Musiala-Transfer zu zahlen: Real Madrid und der FC Chelsea.

Musiala beim FC Bayern noch langfristig unter Vertrag

Ein offizielles Angebot von Manchester City sei im Zuge der jüngsten Kontaktaufnahme allerdings nicht hinterlegt worden. Dies, so "Bild", könnten sich die Interessenten derweil auch gleich sparen: Der FC Bayern sei überhaupt nicht daran interessiert, Jamal Musiala abzugeben - selbst nicht, wenn eine neue Rekordablöse im Raum stünde.

Musiala selbst, der zusammen mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar seine erste Weltmeisterschaft spielt, verschwende zudem derzeit keinerlei Gedanken daran, den FC Bayern in Zukunft zu verlassen. Der Offensivspieler fühle sich ausgesprochen wohl und wolle mit den Münchnern noch viele Titel gewinnen. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist ohnehin noch langfristig bis 2026 gültig.

Musiala ist nach 15 Bundesliga-Spielen mit neun Toren und sechs Vorlagen der beste Scorer im deutschen Oberhaus. 2019 war der gebürtige Stuttgarter aus der Jugendakademie des FC Chelsea an die Säbener Straße gewechselt.

Nachdem er 18 Junioren-Länderspiele für England bestritt, entschied sich Musiala 2020 für einen Wechsel zum DFB. Vor der WM-Endrunde blickt er bereits auf 17 A-Länderspiele (ein Tor) zurück.