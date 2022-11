Ex-Stuttgarter González verpasst WM

POOL/POOL/SID/JOSE JACOME

Nicolás González erlitt eine Muskelverletzung

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der Jagd auf den dritten Weltmeistertitel auf Nicolás González verzichten.

Wie der Verband am Donnerstagabend bekannt gab, zog sich der ehemalige Stuttgarter im Training eine Muskelverletzung zu und wird nicht an der Endrunde teilnehmen. Als Ersatzmann für den Stürmer wird Angel Correa von Atletico Madrid nachnominiert.

Die Mannschaft um Altstar Lionel Messi trifft in Katar zunächst am Dienstag auf Saudi-Arabien (11:00 Uhr/MagentaTV). Danach geht es in der Gruppe C gegen Mexiko (26. November) und Polen (30. November).