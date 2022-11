Manuel Neuer sieht WM als "Experiment"

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Manuel Neuer vom FC Bayern sieht die WM als "Experiment"

Nationaltorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern sieht die umstrittene Fußball-WM 2022 aufgrund der ungewöhnlichen Rahmenbedingungen als "Experiment".

Während des Turniers werde er eine Kapitänsbinde mit dem Aufdruck "One Love" tragen, wie der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am Samstag auf der Pressekonferenz des DFB ankündigte.

"Wir haben diese Erfahrung alle noch nicht gemacht. Wir haben die Rückendeckung von den Verantwortlichen und auch keine Angst vor möglichen Folgen. Die Power der Binde haben auch andere Nationen aus dem West mitgetragen. Es ist uns auch wichtig, dass wir nicht alleine dastehen", sagte Neuer.

Die "One Love"-Aktion hatte der DFB gemeinsam mit neun anderen Nationalteams geplant, um für Diversität und die Gleichbehandlung von Homosexuellen zu werben. Einen Tag vor Turnierstart hatte jedoch die FIFA eine eigene Binden-Aktion ohne diese Botschaften angekündigt.

Neuer reagierte auch auf das kurzfristige Bierverbot durch die FIFA in den WM-Stadien, das auf Betreiben Katars umgesetzt wurde.

"Was die Fans verärgert, ist die Spontanität. In der Kommunikation wäre es besser gewesen, es vorher zu wissen", so der 36-Jährige.

DFB-Team ein WM-Favorit? Das sagt Oliver Bierhoff

Für DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist die deutsche Mannschaft in Katar "nicht der Turnierfavorit", aber gleichwohl ein Kandidat für den Titelgewinn.

Entscheidend sei zunächst, gegen Japan gleich top ins Turnier zu starten. "Wir sind gewarnt, von der ersten Minute an voll fokussiert zu sein. Dann ist mit der Mannschaft alles möglich", sagte Bierhoff.

Er sehe "keine Übermannschaft" im Teilnehmerfeld, führte aber namentlich Argentinien und Brasilien als "starke" Teams an.

Nationalmannschaft hofft auf den "Flow"

Nachdem die zuletzt verletzt pausierenden Leistungsträger Thomas Müller und Antonio Rüdiger das erste Mannschaftstraining voll absolvieren konnten, sieht Bierhoff für Bundestrainer Hansi Flick alle Möglichkeiten bei der Aufstellung am kommenden Mittwoch im Chalifa International Stadium gegen den ersten Gruppengegner Japan.

"Es wäre schlimm, wenn Hansi keine Optionen hätte, das würde mir eher Kopfzerbrechen bereiten", sagte Bierhoff. Den Kern der Startelf habe der Bundestrainer schon im Kopf.

Auch Neuer betonte vor seiner persönlich vierten WM noch einmal die Bedeutung eines guten Turnierstarts. Bei einem Erfolg im Auftaktspiel könne man als Team "in einen Flow" kommen.

Das Gegenbeispiel sei das 0:1 gegen Mexiko vor vier Jahren in Russland gewesen. Damals schied die DFB-Auswahl nach der Gruppenphase aus.