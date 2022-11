Was Mathys Tel beim FC Bayern besonders beeindruckt

IMAGO/Schalke 04 v FC Bayern Munchen

Mathys Tel ist zufrieden über seinen Star beim FC Bayern

Der gerade einmal 17 Jahre alte Mathys Tel hat seine ersten Monate beim FC Bayern hinter sich. In der nun begonnenen WM-Pause blickt der Franzose zurück auf seinen Start. Ein Aspekt beim deutschen Rekordmeister begeistert ihn besonders.

"Ich kann wirklich nicht klagen. Ich bin über meine bisherigen Einsatzzeiten zufrieden", sagte Stürmertalent Mathys Tel am "Sport1"-Mikrofon. Der Youngster kam im Sommer von Stade Rennes nach München und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

Ihm soll beim Branchenprimus die Zukunft gehören. "Ich bin hier, um erstmal vor allem zu lernen und um zu wachsen", so Tel demütig.

Tel ist für den FC Bayern vor allem eine Investition in die Zukunft. Inklusive Bonuszahlungen geben die Münchner immerhin bis zu 28,5 Millionen Euro aus.

Zwar hat Tel nach eigener Aussage "definitiv noch viel zu lernen", sein Saisonstart fiel dennoch durchaus positiv aus: In zwölf Pflichtspieleinsätzen, in denen er zweimal in der Startelf stand, gelangen ihm vier Treffer.

Auch Tel merkt, in den zurückliegenden Wochen "im technischen sowie im taktischen Bereich unheimlich weitergekommen" zu sein. "Wenn man tagtäglich mit solchen hochkarätigen Spielern mittrainiert, dann entwickelt man sich viel schneller. Von all diesen großen Namen kann ich nur profitieren."

Mathys Tel sicher: FC Bayern wird "Knaller"-Spiele gegen PSG gewinnen

Ein Aspekt, der beim französischen U19-Nationalspieler besonders gut angekommen ist, sei die Mentalität der Spieler. "Sie ist fantastisch. Man hat bei der Arbeit mit meinen Mitspielern keineswegs das Gefühl, dass der Klub in den letzten 10 Jahren jedes Jahr Deutscher Meister wurde, weil die Mannschaft nach wie vor gierig und hungrig ist." Dies sei "sehr beeindruckend, keine Sekunde sehe ich irgendeinen Spieler, der irgendwie nachlässt".

Tel hat indes nach Beginn der Bundesliga-Pause im Nationaltrikot für einen Glanzmoment gesorgt und sich so mit einem guten Gefühl in die lange Pause verabschiedet. In der EM-Qualifikation der französischen U19-Auswahl erzielte er beim 7:0 gegen Kasachstan einen Dreierpack.

Beim Blick auf das sich anbahnende neue Jahr steht für Tel und den FC Bayern vor allem das Achtelfinale der Champions League als großes Highlight im Kalender. Denn: Die Münchner treffen auf PSG (14.02., 08.03.).

"Ich habe mich bei der Auslosung tierisch gefreut, dass wir auf Paris Saint-Germain treffen", bekannte Mathys Tel: "Es werden zwei absolute Top-Duelle. Es hätte auch ruhig ein Champions-League-Endspiel sein können."

Für beide "Knaller" werde seine Mannschaft sicher "bereit" sein. "Bayerns große Stärke ist nämlich die mannschaftliche Geschlossenheit, die uns sehr weit bringen wird."