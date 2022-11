Nkunku besser als Haaland? Das sagt RB-Trainer Rose

IMAGO/Christian Schroedter

Marco Rose äußert sich zum Vergleich zwischen Nkunku und Ex-BVB-Star Haaland

Das WM-Aus von Christopher Nkunku hätte kaum bitterer sein können. Der Superstar von RB Leipzig verletzte sich wenige Tage vor dem Turnierstart im Training der französischen Nationalmannschaft. Vereinstrainer Marco Rose erklärte nun, wie der Angreifer seinen Ausfall verarbeitet und äußerte sich zudem zu den Vergleichen zwischen Nkunku und Ex-BVB-Star Erling Haaland.

Mit der Empfehlung von 17 Toren in gerade einmal 23 Pflichtspielen in dieser Saison für RB Leipzig wollte Christopher Nkunku mit der französischen Nationalmannschaft nach Katar reisen. Selbst ein Platz in der Startelf schien für den 25-Jährigen möglich.

"Ich war natürlich genauso enttäuscht und traurig für Christo. Es kommt eine Trainingsverletzung und dann war die WM für ihn gelaufen. Wir werden für ihn da sein. Jetzt schauen wir mal, was am Ende als Diagnose steht und dann werden wir weiterarbeiten", äußerte sich Leipzig-Trainer Marco Rose über die Situation im Interview mit "Sky".

Ist Nkunku besser als Ex-BVB-Star Haaland?

Zwar stehe Rose mit seinem Schützling in Kontakt, wie es allerdings für Nkunku konkret weitergehe, wisse aber auch er nicht.

"Ich glaube, dass Christo erstmal ein paar Tage für sich benötigt. Gemeinsam mit seiner Familie, um das auch erstmal etwas sacken zu lassen. Aber natürlich habe ich ihm gleich eine Nachricht geschrieben", so der RB-Übungsleiter weiter.

Letzte Saison Erling Haaland beim BVB, diese Saison Christopher Nkunku bei RB Leipzig. Rose trainierte in seiner Karriere in der Bundesliga bereits zwei absolute Top-Torjäger.

Der Übungsleiter möchte sich allerdings nicht festlegen, welcher der beiden Profis der bessere Fußballer ist: "Ich möchte das ungern vergleichen. Ich habe viele richtig gute Jungs trainiert."

Rose fügte aber noch ein großes Lob an seinen aktuellen Spieler hinzu: "Christo ist im Gesamtpaket ein außergewöhnlicher Spieler. Er mittlerweile einer der Top-Mittelstürmer in Europa oder möglicherweise auch auf der Welt. Ein besonderer Spieler."