Gladbachs Itakura rechtzeitig bereit für Deutschland

Japans Defensiv-Allrounder Ko Itakura fühlt sich nach seiner Knieverletzung rechtzeitig vor dem Start der WM bereit. Der Profi von Borussia Mönchengladbach betonte, er habe nach dem Innenbandanriss etwas Angst um den Turnierstart und seine Stabilität gehabt.

"Aber die Angst ist weg", sagte Itakura japanischen Medien nach dem 1:2 des deutschen Gruppengegners im Testspiel gegen Kanada.

Der 25-Jährige hatte am Donnerstag in Dubai von Anfang an gespielt und war erst nach mehr als einer Stunde ausgewechselt worden. Bei Gladbach reichte es zuletzt nach zwei Monaten Pause nur für einen Kurzeinsatz in den Schlussminuten.

Für das WM-Auftaktspiel gegen Deutschland am Mittwoch (14 Uhr/ARD und MagentaTV) dürfte Itakura erneut eine Option für die Startelf sein. Der Bundesliga-Legionär fühlt sich sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld wohl.

Da es bei Japan bei mehreren Schlüsselspielern wie Hidemasa Morita oder Stuttgarts Wataru Endo noch gesundheitliche Fragezeichen gibt, ist Itakuras rechtzeitige Genesung für Nationaltrainer Hajime Moriyasu besonders wertvoll.