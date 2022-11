Medien: FC Bayern kann sich Joao Félix "gut vorstellen"

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Joao Félix wurde zuletzt als möglicher Neuzugang beim FC Bayern gehandelt

In den vergangenen Wochen schossen immer wieder Spekulationen ins Kraut, der FC Bayern habe ein Auge auf Joao Félix von Atlético Madrid geworfen. Vollkommen aus der Luft scheinen die Gerüchte zumindest nicht gegriffen zu sein.

Die spanische "AS" berichtete Ende Oktober, dass man sich beim FC Bayern "ernsthaft" mit einer Verpflichtung von Joao Félix von Atlético Madrid beschäftige, sogar von einem Transfer im Winter war die Rede. "Sky" ergänzte wenig später, dass der deutsche Rekordmeister bereits im Sommer 2022 das Gespräch mit den Rojiblancos gesucht habe. "El Nacional" erkor die Münchner unlängst sogar zum "großen Favoriten" im Poker um Joao Félix.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk gießt nun erneut Öl ins lodernde Feuer der Gerüchteküche, trägt die Spekulationen allerdings zeitgleich zu Grabe.

Beim FC Bayern "können sich einige" den jungen Portugiesen "gut vorstellen", will Falk erfahren haben, ein Deal werde zumindest aktuell aber nicht zustande kommen, da er die finanziellen Möglichkeiten des Klubs aus der bayerischen Landeshauptstadt übersteige.

Das spricht gegen einen Wechsel von Joao Félix zum FC Bayern

Der 23-Jährige war 2019 für 125 Millionen Euro von Benfica SL zu Atlético gewechselt, wo er noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag steht. Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied kamen zuletzt zwar auch auf, da der Offensivspieler keineswegs unumstrittene Stammkraft ist, bei einem Verkauf dürften die Madrilenen allerdings fraglos versuchen, einen Großteil der investierten Summe wieder in die eigenen Kassen fließen zu lassen.

Der "AS" zufolge hat man bei Atlético allerdings ohnehin noch nicht die Hoffnung aufgegeben, Joao Félix werde die in ihn gesetzten Erwartungen noch in vollem Umfang erfüllen. Den Wunsch des Nationalspielers, den Verein zu verlassen, soll man daher abgelehnt haben.