FC Bayern lockt Choupo-Moting mit Geld - Knackpunkt bleibt

Soll beim FC Bayern verlängern: Eric Maxim Choupo-Moting

Der FC Bayern München will den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting gerne verlängern. Geld scheint nicht das Problem zu sein, es gibt aber wohl einen anderen Knackpunkt.

Diese Entwicklung hatten wohl selbst die Verantwortlichen des FC Bayern nicht erwartet: Eric Maxim Choupo-Moting ist im Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann in den vergangenen Wochen einer der entscheidenden Spieler gewesen. Es ist der 33-Jährige, der den Wegfall von Robert Lewandowski vergessen machen lässt - und nicht etwa der im Sommer verpflichtete Sadio Mané.

Da Choupo-Motings Arbeitspapier nach der laufenden Saison endet, müssen die Bayern-Bosse nun dringend die Gespräche über eine Verlängerung vorbereiten. Nach der Weltmeisterschaft, bei der der gebürtige Hamburger für Kamerun antritt, sollen die ersten Treffen stattfinden. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte den Wunsch zur Verlängerung vor der Bundesliga-Pause mehrfach öffentlich geäußert.

Der Stürmer dürfte sich derweil in einer äußerst guten Verhandlungsposition befinden, spielten ihm zuletzt aufkeimende Gerüchte über einen Winterwechsel zu Manchester United doch in die Karten. Wie "Sport Bild" berichtet, macht man sich beim FC Bayern daher bereits darauf gefasst, dass sich Choupo-Moting seine Unterschrift durchaus etwas kosten lassen wird. Heißt: Nur bei einer deutlichen Gehaltserhöhung würde er in München bleiben, so die Sportzeitschrift.

Wird die Vertragsdauer zum Knackpunkt für den FC Bayern?

Derzeit soll der Routinier rund 3,5 Millionen Euro jährlich einstreichen. Laut "Sport Bild" ist der FC Bayern durchaus bereit, diese Summe im Zuge einer Verlängerung nach oben anzupassen. Denn: Nicht nur überzeugte Choupo-Moting sportlich, er passe auch menschlich gut zum FC Bayern.

Der einzige Knackpunkt: Der deutsche Rekordmeister wird dem Stürmer nach "Bild"-Angaben lediglich einen Einjahresvertrag anbieten. Dies ist im Klub bei Spielern über 30 Jahren üblich. Ob sich Choupo-Moting darauf einlassen wird, dürfte sich dann nach der WM zeigen, wenn die Vertragsgespräche geführt werden.