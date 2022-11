Erstes Training: Müller und Rüdiger kommen Comeback näher

Einen Tag früher als geplant haben Thomas Müller vom FC Bayern und Real Madrids Antonio Rüdiger eine erste Trainingseinheit in Katar absolviert.

Wie der Deutsche Fußball-Bund bestätigte, gehörte das zuletzt angeschlagene Duo zu einer Gruppe von gut einem halben Dutzend Nationalspielern, die mit Bundestrainer Hansi Flick im Al-Shamal-Stadion unweit des Teamquartiers eine freiwillige Regenerationseinheit bestritten.

Flick hatte den insgesamt 26 Akteuren in seinem WM-Kader am Freitag zur Erholung freigegeben. Die meisten Spieler blieben zum Relaxen im DFB-Hotel Zulal Wellness Resort.

Müller und Rüdiger sollten nach muskulären Problemen und Hüftschmerzen eigentlich erst am Samstag das Training wieder aufnehmen.

Beide hatten zuletzt mehrere Klub-Spiele verpasst und waren für den letzten Test der DFB-Elf am Mittwoch im Oman (1:0) noch keine Option gewesen.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Mittwoch (14 Uhr/ARD) gegen Japan in die WM-Endrunde in Katar.