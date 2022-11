Katar-Experte prangert "fragwürdige Rolle" des FC Bayern an

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Qatar Airways ist Sponsor des FC Bayern

Dass die katarische Fluglinie Qatar Airways seit 2018 zu den Groß-Sponsoren des FC Bayern gehört, ist seit Jahren vor allem in Fankreisen des deutschen Rekordmeister Diskussionsthema. Der deutsche Investigativ-Journalist Benjamin Best, der für seine Berichterstattung rund um die teils fragwürdige Auslegung der Menschenrechte in Katar bekannt ist, fand nun klare Worte.

"Der FC Bayern hat in den letzten Jahren die PR-Kampagnen des katarischen Staates mitgetragen", äußert sich Best im Interview mit der "tz" deutlich kritisch zur Rolle der Münchner. "Qatar Airways, der Sponsor, ist ein staatliches Unternehmen. Meiner Meinung nach hat der FC Bayern eine sehr fragwürdige Rolle gespielt. Der Verein hat viele Jahre versucht, kritische Stimmen aus der Fanszene zum Schweigen zu bringen. Die Rolle, die der FC Bayern spielt in der Zusammenarbeit mit Qatar Airways, ist schon schwierig."

Dass die langjährigen Köpfe des FC Bayern, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, unter deren Führung das Sponsoring begann, immer wieder darauf hinweisen, dass seit dem Engagement des FC Bayern Verbesserungen zu spüren sind, genügt Best nicht als Beweis einer positiven Entwicklung. Der Klub bliebe "den Beweis schuldig. Ich habe von dem Verein noch nicht eine konkrete Veränderung gehört, die durch den FC Bayern eingetreten sind", so Best.

Hoeneß fordert Fokus auf "ein wunderschönes Fußball-Ereignis"

Laut dem "Bayerischen Rundfunk" wendete sich Hoeneß unlängst bei einer Podiumsdiskussion in München erneut mit mahnenden Worten an die Kritiker, die vor allem auch die Vergabe der WM 2022 an den Wüstenstaat bemängeln.

"Wir Deutschen sind die größten Verächter dieser WM. Aber es geht hier um ein wunderschönes Fußball-Ereignis. Natürlich gibt es dort Probleme, die werden von unseren Spielern auch angesprochen", wird Hoeneß zitiert.

Zuletzt hatte Hoeneß durch einen öffentlichen Disput mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Deutsche Fußball Liga, Andreas Rettig, wegen des WM-Gastgebers für Aufsehen gesorgt. Nach der Jahreshauptversammlung des FC Bayern attackiert er zudem den Katar-Kritiker Michael Ott verbal.

Die neue Bayern-Führung um Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer stellt das Katar-Sponsoring indes wohl zumindest auf den Prüfstand. Der Vertrag endet 2023, der den Münchnern 25 Millionen Euro im Jahr einbringen soll, endet im Sommer. Eine weitere Zusammenarbeit soll längst nicht beschlossene Sache sein.

"Wir werden uns nach der Weltmeisterschaft hinsetzen und analysieren: Wie war die Partnerschaft? Dann mit unserem Partner reden. Und dann werden wir entscheiden", erklärte Hainer Mitte Oktober in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen.