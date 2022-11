Wird Bayern-Star Davies doch noch rechtzeitig fit?

IMAGO/Ulrich Wagner

Alphonso Davies ist die große Hoffnung der kanadischen Nationalmannschaft

Nach seiner Oberschenkelverletzung vor knapp zwei Wochen beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC (3:2) bangt die gesamte Fußballnation Kanada um ihren wohl besten Einzelspieler, Alphonso Davies vom FC Bayern. Nachdem er am letzten Sonntag als Zuschauer beim NFL Munich Game teilnahm, zog er sich anschließend für intensive Reha-Maßnahmen zurück - offenbar mit Erfolg.

Noch am Donnerstag absolvierte Davies auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München intensivere Athletik-Einheiten mit Prof. Dr. Holger Broich, dem Fitnesschef des Deutschen Rekordmeisters.

Das große Ziel des 22-Jährigen ist es, sogar noch für das erste WM-Spiel der kanadischen Nationalmannschaft gegen den Mitfavoriten Belgien am kommenden Mittwoch wieder einsatzfähig zu werden.

Die Nordamerikaner starten am 23. November um 20:00 Uhr gegen die Roten Teufel in das Weltmeisterschaftsturnier. Komplettiert wird die starke Gruppe F außerdem noch von Vizeweltmeister Kroatien sowie Marokko.

Laut "Bild"-Informationen sahen die Bewegungen und Abläufe des Bayern-Stars bei der ersten Einheit zurück auf dem Rasen und mit Ball am Fuß sehr vielversprechend aus, sodass Davies tatsächlich schon in den kommenden Tagen zu seiner Nationalmannschaft nachreisen könnte.

Davies trifft auf Mazraoui und Stanisic

Die Kanadier machen sich somit noch berechtigte Hoffnungen darauf, dass ihr Topspieler in allen drei Gruppenspielen zur Verfügung stehen könnte. Davies wird im Nationalteam in der Regel deutlich offensiver aufgestellt als beim FC Bayern und greift über die linke Außenbahn an.

Der pfeilschnelle Linksfuß kam für Kanada bereits in 34 Länderspielen zum Einsatz, in denen er starke zwölf Tore erzielte. Die Partie gegen Belgien wäre seine erste WM-Begegnung.

Bei den weiteren Gruppengegnern kommt es für Davies außerdem zu einem Wiedersehen mit zwei Münchner Teamkollegen. Im Kader der Marokkaner steht Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, bei den Kroaten ist Defensiv-Allrouner Josip Stanisic dabei.