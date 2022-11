BVB-Abgang? Youssoufa Moukoko lässt Zukunft offen

IMAGO/Guido Kirchner

Verlässt Youssoufa Moukoko den BVB?

Das Ende seiner Zeit bei Borussia Dortmund oder Verlängerung des auslaufenden Vertrags? Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko hat die Entscheidung über seine BVB-Zukunft noch nicht getroffen.

"Wir sind hier bei der Nationalmannschaft, nicht beim BVB. Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, auch mit dem Trainer-Team. Am Ende werde ich eine Entscheidung treffen, egal wie", sagte der 17 Jahre alte Stürmer einen Tag vor seinem 18. Geburtstag bei der Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar.

Mit Bundestrainer Hansi Flick habe er über seine Zukunftsplanung "noch gar nicht gesprochen", erklärte Moukoko, dessen Vertrag beim BVB im kommenden Sommer endet.

Manuel Neuer, der auf der Pressekonferenz in Katar neben dem Angreifer saß, mischte sich hingegen kurzerhand in die Debatte ein. "Komm zu Bayern", flüsterte er dem Kollegen gut vernehmbar zu.

Moukoko soll seit geraumer Zeit ein unterschriftsreifes Angebot seines Arbeitgebers vorliegen. Dennoch zieht sich die Personalie. Durch seine starken Leistungen in den letzten Wochen und Monaten dürfte sich Moukoko auf den Notizzettel zahlreicher Vereine gespielt haben.

Moukoko war von Flick pünktlich zur WM erstmals in den DFB-Kader berufen worden. Im Testspiel gegen Oman (1:0) gab er sein Länderspieldebüt.

Das sind Youssoufa Moukokos WM-Ziele

"Hier kann man Erfahrungen sammeln. Ich bin auch hier, um zu lernen. Es ist gut, wenn man Tipps bekommt. Die besten 26 Spieler aus Deutschland sind dabei", sagte Moukoko über seine Ziele für die Endrunde im Wüstenstaat. "Ein Stürmer ist dafür da, um Tore zu schießen. Der Trainer glaubt an mich. Ich will der Mannschaft so gut helfen, wie ich kann."

Als sein Vorbild im DFB-Trikot nannte der BVB-Jungprofi WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose. "Er hat viele Tore geschossen. Andere Stürmer aus der Vergangenheit kenne ich nicht, da war ich noch nicht geboren", so Moukoko.

Mit Blick auf seinen Einstand in der Nationalmannschaft ergänzte er: "Es ist etwas besonderes, mit 17 dabei zu sein. Die Jungs haben mich sehr gut empfangen, ich bin gut integriert worden. Wir freuen uns, dass es bald losgeht."