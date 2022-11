Peinliche Gottschalk-Panne bei Bayern-Star

IMAGO/STAR-MEDIA

Thomas Gottschalk leistete sich einen Fauxpas bei "Wetten, dass..?"

In der "ZDF"-Show "Wetten, dass...?" waren am Samstagabend die Fußball-Nationalspielerinnen Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg und Giulia Gwinn vom FC Bayern zu Gast. Moderator Thomas Gottschalk leistete sich dabei zwei peinliche Fauxpas.

Direkt bei der Begrüßung der EM-Heldinnen unterlief dem beliebten TV-Star der erste Fehler. Gwinn stellte er nicht als "Giulia" sondern als "Giuliana" vor.

Kurz danach sprach Gottschalk die derzeit verletzte Außenverteidigerin erneut mit dem falschen Vornamen an. "Giuliana, du bist hier um die Ecke geboren. Ist das für dich eine Art Heimspiel, hier in Friedrichshafen in der Halle zu sitzen?", fragte der 72-Jährige, offenbar ohne seinen Fehler zu bemerken.

Gwinn ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete gelassen auf die Frage: "Absolut, ja. Es ist sowieso eine Riesenehre, hier zu sein - und wenn es dann auch noch in Friedrichshafen ist, wo ich aufgewachsen bin, wo meine ganze Familie heute auch hier sein kann, ist das natürlich etwas ganz Besonderes. Da konnte ich das auch mit einem Wochenende zu Hause verbinden."

Immerhin: Im weiteren Verlauf der Sendung sprach Gottschalk Gwinn dann aber doch auch noch mit ihrem richtigen Namen an.

Neben Popp und Gwinn waren auch Stars wie Sänge Robbie Williams, Schauspieler John Malkovich oder Schauspielerin Veronika Ferres bei "Wetten, dass...?" zu Gast.

Alexandra Popp lässt WM-Teilnahme weiter offen

In der Show sprach Popp auch über ihre Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft. "Ich werd's weiterhin offen lassen, aber mein Plan ist im Moment schon, die Weltmeisterschaft zu spielen. Schauen wir mal, was passiert", sagte die 31-Jährige.

Das Turnier findet vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt.

Fraglich ist auch, ob Giulia Gwinn nach ihrem zweiten Kreuzbandriss bei der WM wieder für die DFB-Auswahl auflaufen kann. "Ich bin bei meinem Verein in bestmöglichen Händen", sagte die 23-Jährige vom FC Bayern.