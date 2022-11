Watzke offenbart: BVB seit Jahren im "Krisenmodus"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Geschäftsführer Watzke verabschiedete den scheidenden Präsidenten Rauball

Am Sonntag findet eine besondere Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund statt. Besonders deshalb, weil Präsident Dr. Reinhard Rauball nach über zwei Jahrzehnten im Amt abtritt. Außerdem äußerte sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur sportlichen Situation des BVB.

Dr. Reinhard Rauball bekleidete in insgesamt drei Phasen das Amt des BVB-Präsidenten. Von 1979 bis 1982 ging der damals 32-Jährige als jüngster Präsident eines Fußball-Bundesligisten in die Geschichte ein. Die zweite Periode folgte zwischen 1984 und 1986.

Seit 2004 schließlich führten Rauball und Watzke den BVB durch die schwerste wirtschaftliche Zeit der Schwarz-Gelben. Die beiden Krisenmanager sanierten den Traditionsverein und entwickelten Dortmund wieder zu einem europäischen Spitzenverein. In Rauballs nun endende Amtszeit fallen unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften und drei Titel im DFB-Pokal.

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag soll der 75-Jährige deshalb zum Ehrenpräsidenten ernannt werden. Dazu muss zunächst die Satzung um den Paragraphen 17b "Ehrenpräsident" erweitert werden. Abseits der Verabschiedung Rauballs stand auch die sportliche Bilanz von Geschäftsführer Watzke auf der Tagesordnung.

Watzke überzeugt vom erfolgreichen "Borussia-Dortmund-Weg"

Der BVB überwintert in dieser Saison im Achtelfinale der Champions League sowie im Viertelfinale des DFB Pokals. In der Bundesliga rutschten die Schwarz-Gelben allerdings nach zwei Niederlagen in Folge auf Platz sechs ab, auf Spitzenreiter FC Bayern fehlen schon neun Punkte.

"Wir wussten vor der Saison, dass wir eine Umbruchsituation haben, das hat überwiegend Früchte getragen, wird aber noch dauern. Wir haben uns dafür entschieden, sowohl auf der Position des Sportdirektors mit Sebastian Kehl als auch bei Edin Terzic als Trainer auf den Borussia-Dortmund-Weg zu gehen. Beide arbeiten mit voller Leidenschaft für den Verein. Wir sind von dieser Lösung zu 100 Prozent überzeugt und wir werden damit erfolgreich sein", sagte Watzke auf der Mitgliederversammlung, auf der neben Terzic und Kehl auch die beiden BVB-Kapitäne Marco Reus und Mats Hummels anwesend waren.

Bei der Betrachtung der sportlichen Situation solle nicht vergessen werden, dass der BVB mit Erling Haaland "einen der besten Neuner der Welt verloren" habe, räumte Watzke ein. Sébastien Haller, der als Ersatz verpflichtet worden war, bestritt nach seiner Krebsdiagnose noch kein Pflichtspiel für Dortmund.

BVB-Konzernfehlbetrag steht bei 35 Millionen Euro

"Ich möchte Sébastien die allerbesten Genesungswünsche zurufen. Alle Mitglieder sehnen den Tag herbei, wenn Du wieder auf dem Platz stehst. Dafür erhältst du alle Zeit der Welt", sagte Watzke. Ferner erklärte der 63-Jährige die erneute Qualifikation für die Champions League als Saisonziel.

In Bezug auf die KGaA sprach Watzke außerdem über die finanziellen Auswirkungen im dritten pandemischen Jahr. Der Konzernfehlbetrag steht bei 35 Millionen Euro, trotzdem "der schwächste Verlust in der Corona-Zeit", wie er erklärte.

"Wir waren drei Jahre im kompletten Krisenmodus. Wir stehen trotzdem auf einem stabilen Fundament. Dass wir heute nach 151 Millionen Euro Verlust keinen einzigen Euro Verbindlichkeiten haben, das macht uns ein Stück weit stolz. Wir haben kein Sondervermögen angeschafft, mussten niemanden entlassen, niemanden in Kurzarbeit schicken", lobte Watzke die Arbeit.