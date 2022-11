Matthäus bedauert Fan-Flucht beim Eröffnungsspiel

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Lothar Matthäus ist bei der WM als Experte im Einsatz

Beim Blick in das weite Rund des Al Bayt Stadiums von Al Khor bot sich dem Fußball-Fan am Sonntagabend beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador im zweiten Durchgang ein bitteres Bild. Zu Tausenden hatten die Zuschauer vor Ort das Stadion bereits weit vor Abpfiff verlassen, offensichtlich aus Enttäuschung über die völlig harmlose Vorstellung des WM-Gastgebers. Ex-Weltmeister Lothar Matthäus zeigte sich überrascht, wie viele Menschen in der zweiten Halbzeit bereits gegangen waren.

"15 bis 20 Prozent der Plätze waren nicht mehr besetzt", berichtete Matthäus, der selbst bei dem Turnier vor Ort in Katar weilt, gegenüber der "Bild".

Der 61-Jährige bezog sich dabei auf eine Phase Mitte der zweiten Halbzeit, als viele Zuschauer fluchtartig aus dem Stadionareal gingen. In den Schlussminuten der Partie (0:2) waren die Tribünen dann sogar deutlich leerer, zu hören waren praktisch nur noch die Gäste-Fans aus Ecuador.

"Natürlich war das schade für das Spiel. Aber das Spiel hat es auch nicht hergegeben. Die Leute waren enttäuscht von ihrer Mannschaft Katar. Sie hat nicht gut gespielt, nicht das gespielt, was die Leute hier von ihrer Mannschaft erwartet haben", so Matthäus weiter, der sich ein vollbesetztes Al Bayt Stadium bis zum Ende der 90 Minuten gewünscht hätte.

Katar unterlegen und harmlos gegen Ecuador

"Sie sind vor drei Jahren Asienmeister geworden, natürlich hatte man hier auf ein spannendes Eröffnungsspiel erhofft, auch als neutraler Fan. Aber es war sehr einseitig und Ecuador hat auch völlig verdient gewonnen", legte sich Matthäus fest, der als Experte vor Ort in Katar ein gefragter Gesprächspartner ist.

2019 hatte sich Katar überraschend den Gewinn der Asienmeisterschaft gesichert, nach dem im Endspiel die Auswahl Japans mit 3:1 bezwungen wurde. Spätestens seit dem hegten die Fußball-Fans in Katar große Hoffnung, dass ihr Team auch bei der Heim-WM eine starke Rolle würde spielen können.

Beim 0:2 gegen Ecuador zeigte sich die Mannschaft von Trainer Félix Sánchez dann aber unterlegen und viel zu harmlos.