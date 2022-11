Heftiger VfB-Krach zwischen Mislintat und Khedira

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Beim VfB Stuttgart gibt es in der Winterpause viel zu besprechen

Auf den VfB Stuttgart kommen unruhige Tage zu. Sportlich stehen die Schwaben erneut im Tabellenkeller, die Besetzung der Vereinsführung sorgt auf mehreren Ebenen für Diskussionen. Unklar ist ebenso die weitere Zusammenarbeit mit Sportdirektor Sven Mislintat und (Interims-)Trainer Michael Wimmer.

Am Montag kehrt der VfB Stuttgart von seiner USA-Tour zurück. Der Tabellensechzehnte der Fußball-Bundesliga nutzte die WM-Pause für einen Abstecher nach Texas. Aus dem "Lone Star State" kehren die Schwaben nicht nur mit einem 4:2-Testspielsieg gegen den 1. FC Köln, sondern auch mit weiter unbeantworteten, personalpolitischen Fragen zurück.

In erster Linie geht es um die Zukunft des durchaus umstrittenen Sportdirektors Sven Mislintat. Das Diamantenauge arbeitet seit 2019 in Stuttgart und half unter anderem beim zweiten Bundesliga-Aufstieg der jüngsten Vergangenheit mit.

VfB-Verhandlungen scheitern an Mislintats Forderungen

Der Vertrag des bei den Fans beliebten Sportdirektors läuft im kommenden Sommer aus. Eine weitere Zusammenarbeit ist noch nicht absehbar, scheiterten die Verhandlungen bislang immer an Mislintats Forderungen. Wie der "kicker" berichtet, drehen sich die zu debattierenden Punkte vor allem um "Kompetenz-, Budget- und Gehaltsfragen".

Mislintat würde in Stuttgart gerne zum Sportvorstand aufsteigen, der Meister von 2007 seinen aktuellen Sportdirektor aber nicht weiter befördern. Auch eine von Mislintat geforderte, einseitig zu ziehende Ausstiegsklausel wirft derzeit noch unüberbrückbaren Gesprächsstoff auf.

Das schwierige Verhältnis zwischen Mislintat und Sami Khedira, der wie auch Philipp Lahm seit Sommer 2022 als externer Vorstandsberater bei seinem Jugendklub wirkt, spielt laut "kicker" unterdessen keine entscheidende Rolle in den Verhandlungen. Zwar sei "das Tischtuch zerschnitten", doch von einer solchen Ausgangssituation erhofft sich der Klub "kontroverse Debatten" und "vergrößerte Qualität von Transfer-Entscheidungen".

Khedira und Mislintat zoffen sich in der Trainer-Frage

Zum großen Streit zwischen Mislintat und Khedira kam es bereits in der Trainer-Frage. Mislintat setzt sich für den aktuellen Interimstrainer Michael Wimmer ein, auch der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle ist einer Beförderung zum Chefcoach nicht abgeneigt.

Khedira bewertet die Lage offenbar anders und strebt eine externe Lösung an. Jess Thorup (zuletzt FC Kopenhagen) und der ehemalige Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder, der bei Ajax Amsterdam in der Kritik steht, wurden in der Vergangenheit als neue Übungsleiter im Schwabenland gehandelt.

Es ist denkbar, dass die Trainerentscheidung unmittelbar an Mislintats Zukunft geknüpft ist.