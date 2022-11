Barton pfeift erstes deutsches WM-Spiel

Howard C. Smith

Ivan Barton pfeift das Deutschland-Spiel gegen Japan

Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador wird das erste Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Japan leiten.

Dies teilte der Weltverband FIFA am Montag mit. Bartons Landsmann David Moran und Zachari Zeegelaar aus Suriname sind die Assistenten. Deutschland startet am Mittwoch (14:00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Khalifa-International-Stadion in Doha ins Turnier.

Zudem kommt bei diesem Spiel erstmals eine Schiedsrichterin zum Einsatz. Kathryn Nesbitt aus den USA ist verantwortlich für die neue halbautomatische Abseitserkennung.