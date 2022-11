Erstmals seit 1950: "God Save the King" bei der Fußball-WM

Im Chalifa-International-Stadion von Al-Rajjan ist erstmals seit über 70 Jahren "God Save the King" als Englands Nationalhymne bei einer Fußball-WM erklungen. Letztmals vor dem Auftaktspiel gegen Iran in Katar war dies bei der WM 1950 in Brasilien passiert.

Der Text der Hymne heißt zu Ehren von Charles III. nun "God Save the King" statt wie in den vergangenen sieben Jahrzehnten unter Königin Elizabeth II. "God Save the Queen". Die Queen war am 8. September 2022 gestorben.

Letztmals während einer WM einen König hatten die Briten vor 72 Jahren, als Englands Nationalteam nach Vorrundenpartien gegen Spanien, Chile und die USA ausschied.