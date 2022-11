Kahn moniert "Fehler" im "One Love"-Zoff

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Oliver Kahn ist Vorstandsvorsitzender des FC Bayern

Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern sieht die Hauptschuld für den Konflikt um die "One Love"-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM in Katar beim Weltverband FIFA.

"'One Love' ist vor vielen Wochen vorgestellt und erklärt worden. Die FIFA hätte sich viel früher mit den nationalen Verbänden dazu kurzschließen können. Dass es offenbar keinen Dialog zu diesem Thema gab, ist ein Fehler", sagte der frühere Nationaltorhüter gegenüber "Bild".

Er wünsche sich, teilte der 53-Jährige weiter mit, "dass man die Wut über die Entscheidung jetzt nicht an den Spielern auslässt".

Am Montag war es zum Eklat um die Binde gekommen. Diese wird bei der WM nun nicht zum Einsatz kommen. Auch der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer wird sie nicht tragen.

FIFA droht mit sportlichen Sanktionen

Zuvor hatte die FIFA den Verbänden mit sportlichen Sanktionen gedroht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf sprach von einer "Machtdemonstration" des Weltverbands und einem "weiteren Tiefschlag".

"Die Drohung von sportlichen Konsequenzen war eindeutig", ergänzte der DFB-Boss, der Kritik an seinem Verband von sich wies. "Wir stehen zu unseren Werten und werden diese auch weiter während des Turniers vertreten", sagte Neuendorf. Es handele sich um "einen beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte".

"Zensur"-Vorwurf des DFB

Der 61-Jährige betonte: "Die von der FIFA herbeigeführte Konfrontation werden wir nicht auf dem Rücken von Manuel Neuer austragen."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff warf der FIFA in seiner Einlassung zu dem Thema "Zensur" vor. Das Verbot sei auch für die Spieler frustrierend. "Auch für Manuel ist es eine schwierige Situation", so der Europameister von 1996.

Deutschland startet am Mittwoch (14:00 Uhr) mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan ins Turnier. Danach folgen die Duelle mit Spanien am 27. November sowie Costa Rica am 1. Dezember (jeweils 20:00 Uhr).