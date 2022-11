"One Love"-Binde? Matthäus fordert Fokus auf den Fußball

IMAGO/Revierfoto

Lothar Matthäus will den Fokus beim DFB-Team auf die sportlichen Belange richten

Nach den anhaltenden Diskussionen um die "One Love"-Kapitänsbinde, politische Statements und Meinungsäußerungen rund um die Weltmeisterschaft in Katar soll sich die deutsche Nationalmannschaft fortan auf ihre eigentliche Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich das Fußballspielen. Das zumindest betonte der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seinem jüngsten Statement.

In seiner "Sky"-Kolumne befürwortete der 61-Jährige, dass sich das DFB-Team zum Turnierauftakt am Mittwoch gegen Japan (14:00 Uhr) fortan auf die sportlichen Belange fokussieren sollte.

"Wir können über alles diskutieren, doch die Probleme werden nicht jetzt, nicht morgen und auch nicht im Lauf dieser WM gelöst. Die deutsche Mannschaft ist in Katar, um Fußball zu spielen. Dafür braucht sie hundertprozentige Konzentration, um nicht ähnlich schlecht zu starten wie bei der WM vor vier Jahren beim 0:1 gegen Mexiko", so Matthäus, der selbst in seiner aktiven Karriere an fünf Weltmeisterschaften teilnahm.

Weitere öffentliche Bekundungen der Nationalspieler wären nun, da das Turnier bereits in vollem Gange ist, nicht zielführend. "Das heißt nicht, dass die Spieler nicht darüber nachdenken oder der Trainer keine Meinung dazu hat, aber irgendwann muss man auch seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen. Und die ist, erfolgreichen Fußball abzuliefern", stellte Matthäus klar, der die Situation selbst aus der Sicht eines verantwortlichen Trainers beobachtet.

Im Hinblick auf Bundestrainer Hansi Flick ist sich seiner alter Teamkollege vom FC Bayern sicher: "Er und seine Mannschaft wollen sich jetzt voll auf Fußball konzentrieren."

Deutsche Nationalmannschaft muss "in einer gewissen Ruhe arbeiten"

"Wer mal selbst Trainer war, der weiß es: Man versucht alle Probleme, die nicht unmittelbar den Fußball betreffen, von der Mannschaft fernzuhalten. Das ist in der Bundesliga nicht anders. Wenn weniger Probleme auf die Spieler einprasseln, sie in einer gewissen Ruhe arbeiten können, wie zum Beispiel bei Union Berlin oder in Freiburg, dann können sie ohne Druck abliefern", zog der Weltmeister-Kapitän von 1990 einen Vergleich.

Matthäus hoffe, dass die deutschen Akteure "diese Dinge ausblenden" und er von der deutschen Mannschaft eine Leistung sieht, "wie ich sie von ihr erwarte".

Der Weltfußballer von 1990 traut dem deutschen Team eine durchaus starke Rolle bei der WM in Katar zu, fordert vor dem Auftakt gegen Japan nun den vollen Fokus auf die sportlichen Belange.

Matthäus zeigte sich von einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zum Oman-Testspiel (1:0) überzeugt: "Es wird nicht mehr experimentiert, die Mannschaft wird fokussiert sein und in Bestbesetzung auflaufen. Leidenschaft und Zweikampfstärke werden gefragt sein, um Japan mit einem hohen Gegenpressing zu verunsichern."