Laimer, Wirtz, Pavard: So plant der FC Bayern

Konrad Laimer und Florian Wirtz (r.) sollen sich im Fokus des FC Bayern befinden

Während satte 16 Spieler des FC Bayern derzeit ihr Glück bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar versuchen, herrscht in der Geschäftsstelle der Münchner angeblich reges Treiben. Im Fokus: Die Planungen für die kommende Saison.

Ganz oben auf dem Zettel des FC Bayern soll dabei Konrad Laimer von RB Leipzig stehen. Das berichtet die "Sport Bild". Eine mündliche Einigung mit den Münchnern soll demnach bereits erzielt sein.

Einem Versuch der Sachsen, den Vertrag mit dem Österreicher in der Hinrunde doch noch über den Sommer 2023 hinaus zu verlängern, soll der Österreicher eine klare Absage erteilt, eine lose Anfrage des FC Chelsea ebenso schnell vom Tisch gefegt haben. Die Gespräche wurden letztlich gar nicht erst vertieft.

Vollkommen in trockenen Tüchern ist der Deal aber wohl noch nicht: Unterschrieben sei noch nichts, außerdem versuche mit dem FC Liverpool ein weiterer Top-Klub weiterhin sein Glück beim 25-Jährigen, heißt es.

Zudem soll man beim FC Bayern Florian Wirtz nicht aus dem Blick verlorenen haben. Der 19-Jährige, der die WM aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst, in der Rückrunde aber wieder für Bayer Leverkusen auf dem Platz stehen dürfte, stand schon als 16-Jähriger auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Wirtz entschied sich jedoch für den Schritt zur Werkself.

FC Bayern über Vertragsverlängerung angeblich "nicht erfreut"

Die Hoffnung auf ein baldiges Engagement an der Säbener Straße dürfte allerdings gering sein. Darüber, dass der Youngster sein Arbeitspapier bei Bayer bis 2027 verlängerte, soll man in München "nicht erfreut" gewesen sein, so die "Sport Bild". Und ohnehin dürfte Leverkusen eine Summe aufrufen, die der FC Bayern aktuell nicht stemmen kann oder will. Gemutmaßt wird, dass für den Youngster um die 100 Millionen Euro fällig werden.

Größerer Bedarf besteht sowieso auf den defensiven Außenbahnen. Konkret könnte dem Bericht zufolge ein neuer Linksverteidiger in der bayerischen Landeshauptstadt aufschlagen.

Verlängert der FC Bayern doch noch mit Pavard?

Der lange hartnäckig gehandelte Borna Sosa vom VfB Stuttgart soll aufgrund seiner sehr offensiven Ausrichtung allerdings kein Thema mehr sein. Außerdem sollen die Bayern-Bosse darauf hoffen, dass Noussair Mazraoui seine positive Entwicklung fortsetzt und zur echten Alternative für beide defensiven Außenpositionen wird.

Offen ist laut "Sport Bild" derweil die Zukunft von Benjamin Pavard. Der Franzose flirtete zuletzt offen mit einem Abschied aus München, nervös soll man beim deutschen Branchenprimus deswegen aber nicht geworden sein.

Im Verlauf der Rückrunde werde man durchaus Gespräche über eine mögliche Verlängerung des Vertrags über 2024 hinaus in Angriff nehmen, parallel sollen sich die Planer des FC Bayern allerdings bereits auf die Suche nach Alternativen begeben haben, um bei einem Wechsel Ersatz in der Hinterhand zu haben.

Pavards Verhandlungsposition dürfte sich jedoch durch den Kreuzbandriss seines Nationalmannschaftskollegen Lucas Hernández stark verbessert haben. Die nächste schwere Verletzung des teuersten Neuzugangs der Bayern-Geschichte dürfte die Bosse ins Grübeln bringen. Pavard ist hingegen ein Muster an Zuverlässigkeit.