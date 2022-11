Schlotterbeck über seine DFB-Leistungen: "Ausbaufähig"

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Nico Schlotterbeck vom BVB will sich bei der Fußball-WM 2022 in Katar steigern

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck sieht eine gewisse Diskrepanz zwischen seinen Vorstellungen beim BVB und seinen Leistungen in der DFB-Auswahl.

"Meine Leistungen im Verein finde ich sehr gut, bei der Nationalmannschaft war das aber bislang ausbaufähig. Die Länderspiele waren noch nicht auf dem Niveau, das ich selbst von mir erwarte und auch der Bundestrainer", sagte der 22-Jährige im "Sport1"-Interview.

BVB-Star Nico Schlotterbeck vor dem deutschen WM-Auftakt in Katar: "Schmaler Grat"

Schlotterbeck hat in seinen bislang sechs Länderspielen drei Strafstöße verursacht. "Hansi hat viel mit mir gesprochen in diesen Tagen und Stellschrauben angesprochen, an denen wir drehen wollen", berichtete er, "dazu gehören sicher auch die Elfmeter."

Als Abwehrspieler bewege man sich häufig auf einem "schmalen Grat", erläuterte Schlotterbeck, Fehler seien da manchmal fast unvermeidlich. "Nach schlechten Spielen reflektiere ich mich schon sehr", betonte er, "davon können Sie ausgehen."