Medien: Lewy verzichtete für Barca auf viele Millionen

IMAGO/Urbanandsport

Robert Lewandowski verzichtete für den Abschied vom FC Bayern wohl auf Gehalt

Bereits Tage bevor endgültig klar wurde, dass der FC Bayern Robert Lewandowski zum FC Barcelona ziehen lassen wird, geisterten Gerüchte durch den medialen Äther, der Pole würde für ein Engagement bei den Katalanen sogar auf viele Millionen Euro verzichten. Nun kursiert eine nicht unerhebliche Summe.

19 Spiele, 18 Tore: Robert Lewandowski hat beim FC Barcelona ohne Umschweife da angeknüpft, wo er beim FC Bayern aufgehört hat. Dass Barca für den immerhin schon 34-Jährigen 45 Millionen Euro auf den Tisch blätterte und ihn mit einem Vierjahresvertrag ausstattete, scheint ein Risiko zu sein, dass sich auszahlt.

Die "Sport Bild" will nun erfahren haben, wie sehr auch Lewandowski seinen neuem Arbeitgeber entgegengekommen ist. Demnach verzichtete Lewandowski auf rund zehn Millionen Euro, um dem FC Barcelona einen Transfer zu ermöglichen. Ursprünglich soll Barcas Ablöse-Schmerzgrenze bei 35 Millionen Euro gelegen haben, der FC Bayern forderte 50 Millionen Euro, letztlich einigte man sich auf 45 Millionen Euro und fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Auch Zahavi soll Abstriche gemacht haben

Beim überbrücken der Lücke soll Lewandowski Barcelona tatkräftig unterstützt haben. Der Pole verzichtete dem Bericht zufolge auf Gehalt, Berater Pini Zahavi auf eine Provision. Anders wäre der Deal schlicht nicht umsetzbar gewesen, so die "Sport Bild".

Am Hungertuch wird Lewandowski natürlich dennoch nicht nagen, das kolportierte Entgegenkommen zeigt aber, wie wichtig es für den Goalgetter war, noch einmal Neuland bei einem Top-Klub außerhalb Deutschlands zu betreten. Den ersten Rückschlag setzte es allerdings auch schon: Der FC Barcelona musste in der Champions League bereits in der Gruppenphase alle Hoffnungen begraben und tritt im neuen Jahr nur noch in der Europa League an. Unter anderem besiegelte ausgerechnet der FC Bayern das Aus der Katalanen.