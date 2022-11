Neuer BVB-Präsident: "Es gibt rote Linien"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Dr. Reinhold Lunow ist neuer BVB-Präsident

Mit dem einstimmigen Votum aller rund 1000 anwesenden Mitglieder in der Westfalenhalle wurde Dr. Reinhold Lunow am vergangenen Sonntag zum neuen Vereinspräsidenten von Borussia Dortmund gewählt. Der frischgebackene BVB-Boss erklärte nun noch einmal, was seine wichtigsten Ziele im neuen Amt sind.

"Das ist eine Wahnsinns-Ehre. Ich habe als Sechsjähriger begonnen, diesen Verein zu lieben. Einmal der Präsident der Borussia zu sein, das war unvorstellbar", machte der 69-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" deutlich, wie sehr ihm der BVB am Herzen liegt.

Lunow bezeichnete sich in dem Interview als "Fußballtraditionalist aus Überzeugung" - eine Selbsteinschätzung, die beim Gros der BVB-Fans nur allzu gut ankommen dürfte.

Zu seiner Herangehensweise an die Vereinspräsidentschaft führte der langjährige Freund von Vorgänger Dr. Reinhard Rauball aus: "Wir alle wollen, dass Borussia Dortmund wirtschaftlich erfolgreich ist, aber es gibt dabei rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen."

"Ganz besonderer Dank" an Ehrenamtler beim BVB

Um den Spagat des wirtschaftlichen Erfolgs und der Bewahrung der traditionellen Werte des BVB hinzubekommen, setzt Lunow weiter auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand des Borussia Dortmund e.V. auf der einen und der Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) des BVB, dem Hans-Joachim Watzke vorsteht, auf der anderen Seite.

In diesem Zusammenhang betonte der Mediziner auch die Wichtigkeit der weiteren Abteilungen abseits des Fußballs für den BVB sowie das Engagement der Ehrenamtler im Verein.

"Ohne sie könnte unser Verein nicht funktionieren. Deshalb gehört ein ganz besonderer Dank allen, die ihre Freizeit und ihre Zeit mit der Familie für den BVB opfern", betonte Lunow.

Dr. Reinhold Lunow war zuvor bereits als Vizepräsident beim BVB im Amt und folgt auf Rauball, der insgesamt 23 Jahren Vereinspräsident von Borussia Dortmund war.