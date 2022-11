Verletzungs-Schock: FC Bayern holt keinen Hernández-Ersatz

IMAGO/Li Ming

Lucas Hernández wird dem FC Bayern lange fehlen

Drei Tage ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gerade mal alt, für Negativ-Schlagzeilen hat das umstrittene Großereignis im Wüstenstaat allerdings schon massenhaft gesorgt. Auch beim FC Bayern dürfte man spätestens seit Dienstagabend den ein oder anderen Fluch ausgestoßen haben.

Beim 4:1-Sieg der Franzosen gegen Australien musste Lucas Hernández bereits nach 13 Minuten verletzt den Rasen verlassen. Schnell schien klar, es könnte den Verteidiger des FC Bayern schlimmer erwischt haben, die bittere Bestätigung erfolgte letztlich seitens des französischen Verbandes nur wenige Stunden nach dem Schlusspfiff.

Hernández zog sich gegen die Socceroos einen Riss des rechten Kreuzbandes zu und wird in dieser Saison wohl nicht zum Einsatz kommen können. Weitere Untersuchungen in München werden zur Klärung der genauen Ausfallzeit beitragen. Es folgt eine Operation bei Kniespezialist Dr. Fink in Innsbruck.

"Bei Lucas Hernández ist das Kreuzband im rechten Knie gerissen, die Ärzte der französischen Nationalmannschaft haben uns informiert. Wir sind natürlich alle geschockt und bedauern das sehr. Aber Lucas ist ein Kämpfer und wird stark zurückkommen. Er wird jetzt sehr zeitnah aus Doha abreisen, zu uns kommen, dann operiert werden und seine Reha in München antreten. Er kriegt alle Unterstützung, die möglich ist", wird Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic in diesem Zusammenhang in einer offiziellen Mitteilung auf "fcbayern.com" zitiert.

Spielt der FC Bayern mit dem Feuer?

Unabhängig davon, wie lange der 26-Jährige ausfällt, plant Salihamidzic allerdings nicht, einen Ersatz zu verpflichten. Das bestätigte der 45-Jährige der "Bild". "Wir werden nichts auf dem Transfermarkt machen. Erstens wäre es wahrscheinlich sehr teuer und zweitens ist auch nichts auf dem Markt. Zudem stehen wir zu 100 Prozent zu Lucas Hernández und werden ihm alle Unterstützung geben, damit er so schnell wie möglich gesund wird", lautet die klare Ansage des Bayern-Bosses.

Ein Umstand, der durchaus überrascht, gerade weil die Münchner in der Abwehrmitte nicht wirklich üppig besetzt sind. Lediglich Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard stehen noch zur Verfügung. Pavard ist zudem meist als Rechtsverteidiger gefragt.