BVB in Singapur gelandet - "Mini-Ronaldo" im Fokus

BVB-Kapitän Marco Reus erfüllte bei der Ankunft in Singapur zahlreiche Autogrammwünsche

Borussia Dortmund nutzt die WM-bedingte Pause für einen Abstecher nach Asien, um die Werbetrommel zu rühren. Wie beliebt der BVB tausende Kilometer vom Ruhrgebiet entfernt ist, zeigte sich bei der Ankunft in Singapur.

Borussia Dortmund ist in Singapur angekommen, um seine PR-Tour anzutreten. Angeführt von Kapitän Marco Reus und dessen Stellvertreter Mats Hummels landete der aktuelle Tabellensechste der Bundesliga am Dienstag nach rund zwölf Stunden Flug.

Klubangaben zufolge hatten sich 500 BVB-Fans am Flughafen eingefunden, um die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic zu begrüßen. "Danke für den schwarz-gelben Empfang", twitterte der Revierklub.

Die Borussen nahmen sich reichlich Zeit, um den vielen Autogramm- und Foto-Wünsche der Fans gerecht zu werden.

BVB-Tross mit einigen Nachwuchskräften

Neben den nicht für die Weltmeisterschaft in Katar nominierten BVB-Profis gehören vor allem junge Talente aus der U23 und der U19 zum Dortmunder Tross. Auch die beiden Ex-Spieler Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela reisten mit.

Am Abend vertraten sich die Dortmunder in Singapur bei einem Spaziergang die Beine, ehe am Mittwoch das erste Training vor Ort auf dem Programm stand. Am Donnerstag trifft der BVB in einem Freundschaftsspiel auf die Lion City Sailors.

In Malaysia geht es anschließend gegen die Johor Southern Tigers (28.11.). Zum Abschluss geht es in Hanoi gegen die Nationalmannschaft Vietnams (30.11.).

"Mini-Ronaldo" bei Training des BVB

Zu den zahlreichen Rahmenprogrammpunkten der Marketingtour zählte am Mittwoch ein Spiel zwischen dem örtlichen Fanclub und dem der Lion City Sailors, das vom Trainerteam um Edin Terzic verfolgt wurde.

Zudem waren Kinder eingeladen, auf dem Trainingsgelände Übungen mit dem Ball zu machen. Ein Junge fiel dabei aufgrund seiner besonderen Frisur auf.

Schon nach der Ankunft der BVB-Stars am Flughafen postete der BVB das Bild von ihm. Dieses zeigte seine markante Frisur, die einst Brasilien-Ikone Ronaldo bei der WM 2002 in Japan und Südkorea zur Schau stellte.

Der "Mini-Ronaldo" tauchte am Tag darauf auch im vom BVB veranstalteten Training auf. "Er ist es wirklich", twitterte der Klub mit einem lachenden Emoji.