"Hansi Flick? Was ist das?": Japans Tor-Held geht viral

IMAGO/UWE KRAFT

Takuma Asano (M.) war der Tor-Held der Japaner beim Sieg gegen Deutschland

Takuma Asano ballerte sich mit seinem 2:1-Siegtreffer bei der Fußball-WM für Japan gegen Deutschland am Mittwoch zum gefeierten Helden seines Landes. Am Tag danach ging ein Video des Offensivmanns vom Bundesligisten VfL Bochum viral, welches mit keinem Geringeren als Bundestrainer Hansi Flick zu tun hat.

Was für ein Auftritt von Takuma Asano gegen die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM: In der 57. Minuten vom japanischen Nationaltrainer Hajime Moriyasu eingewechselt, traf der 28-Jährige nach einem bockstarken Sololauf aus spitzem Winkel zum entscheidenden Tor für seine Farben.

Der Profi des VfL Bochum ließ dabei die gesamte DFB-Defensive alt aussehen und sich anschließend zu Recht als Matchwinner der Blue Samurai feiern.

Letztmalig derart als Unterschiedspieler in Erscheinung getreten war Asano im Frühjahr. Damals schnürte er beim extrem wichtigen und überraschenden 2:1-Auswärtssieg seiner Bochumer bei der TSG 1899 Hoffenheim seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. Wenige Wochen später machte der VfL dann den vorzeitigen Klassenerhalt klar.

WM-Held Asano sorgt erneut für viele Lacher

An jenem 2. April wurde Asano nach der Partie im "ZDF" gefragt, ob ihm der Name "Hansi Flick" etwas sagen würde.

Hintergrund: Der Bundestrainer hatte die Gala-Vorstellung des japanischen Nationalspielers in Hoffenheim live im Stadion beobachtet und sich die Stärken des Hochgeschwindigkeits-Kickers sicherlich schon damals notiert.

Asano antwortete damals etwas irritiert aufgrund der sprachlichen Barriere: "Hansi Flick? Was ist das?". Schon damals war der Clip ein absoluter Renner unter VfL-Anhängern und sorgte für viele Lacher auch außerhalb des Ruhrgebiets.

Nachdem der zuletzt lange verletzte Asano am Mittwoch erneut zum erfolgreichen Torjäger für seine Mannschaft wurde, erlebt das Video jetzt eine regelrechte Renaissance in den sozialen Medien und wurde bereits tausendfach auf YouTube, TikTok, WhatsApp und Co. geteilt.

Sportlich konnte Asano vor seiner WM-Gala gegen Deutschland zuletzt nicht mehr auf sich aufmerksam machen. Aufgrund einer Knieverletzung hatte er für Bochum seit Mitte September kein einziges Pflichtspiel bestritten.