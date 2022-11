FC Bayern offenbar vor Gesprächen mit WM-Star

IMAGO/Antonio Lacerda

Cody Gakpo steht wohl beim FC Bayern auf dem Zettel

Cody Gakpo trumpft bei der Fußball-WM 2022 derzeit für die Niederlande auf. Der Offensivspieler der PSV Eindhoven gilt durch seine starken Leistungen im Verein und der Elftal seit geraumer Zeit als Wechsel-Kandidat. Nach der Winter-WM in Katar stehen offenbar unter anderem Gespräche mit dem FC Bayern an.

Cody Gakpo konnte bei seinen ersten beiden Einsätzen bei der Fußball-WM jeweils ein Tor für die niederländische Nationalmannschaft erzielen. Der 23-Jährige ist unter Bondscoach Louis van Gaal in der Offensive gesetzt, nachdem er in den vergangenen Monaten bei der PSV Eindhoven überzeugen konnte.

Aus diesem Grund wird Gakpo auf dem Transfermarkt mittlerweile heiß umworben. Nach der Weltmeisterschaft könnte der Poker um den Linksaußen an Fahrt aufnehmen.

Laut Reporter Marco Timmer, der für das Portal "Voetbal International" berichtet, sollen demnächst Gespräche zwischen Gakpos Management und internationalen Topklubs stattfinden. Neben Manchester United, Real Madrid und Liverpool zählt angeblich auch der FC Bayern zu diesen Vereinen.

Der deutsche Rekordmeister war in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem Oranje-Profi in Verbindung gebracht worden. Eine heiße Spur gab es bislang aber noch nicht.

FC Bayern müsste tief in die Tasche greifen

Timmer zufolge müssten die Interessenten rund 50 Millionen für Gakpo hinblättern. Vor der WM-Endrunde war allen voran Manchester United als möglicher Abnehmer gehandelt worden. Ein Abschied von der PSV Eindhoven sei allerdings noch nicht beschlossen, berichtet der Journalist.

Gakpo mischt in dieser Saison die Eredivisie auf. In den ersten 14 Saisonspielen gelangen dem Nationalspieler neun Tore sowie zwölf Vorlagen. Zudem steuerte der Rechtsfuß in der Europa League in fünf Spielen drei Treffer und zwei Assists bei.

Mit weiteren Toren bei der Fußball-WM kann Gakpo seinen Marktwert weiter in die Höhe treiben. Der 23-Jährige ist noch bis 2026 an die PSV Eindhoven gebunden.