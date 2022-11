BVB-Trainer Terzic schützt Süle und Schlotterbeck

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Trainer Edin Terzic blickt auf die Fußball-WM

Mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck erwischten zwei Verteidiger von Borussia Dortmund beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Tag zum Vergessen. Aufbauende Worte gibt es von BVB-Trainer Edin Terzic.

Bei der deutschen Niederlage gegen Japan (1:2) standen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck besonders im Fokus, allerdings im negativen statt im positiven Sinn.

Bei den beiden Gegentoren gaben die BVB-Profis eine schwache Figur ab. Von sport.de gab es für Süle und Schlotterbeck jeweils die Note 5,0. Öffentlich mussten sich die beiden WM-Fahrer in den vergangenen Tagen deutliche Kritik anhören.

Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic versuchte das Duo aus der Ferne aufzubauen. "Sonntagnacht haben sie die große Chance, gegen Spanien ihr wahres Gesicht zu zeigen. Ein Sieg, und sie sind zurück im Turnier. Das kann sehr schnell gehen", wird der BVB-Coach von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

"Wir wissen, wie sich das anfühlt"

Das Resultat gegen Japan sei "enttäuschend" gewesen. "Aber es ist nicht an uns, da zu urteilen. Wir hatten selbst zu oft solche Spiele in den vergangenen Wochen. Wir wissen, wie sich das anfühlt", sagte Terzic im Rahmen von Dortmunds Asien-Reise und verriet: "Mit unseren Jungs vom BVB stehen wir in engem Kontakt und wir wissen ganz genau, dass sie besser spielen können."

Ob Süle und Schlotterbeck im zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (Sonntag, 20 Uhr) eine weitere Bewährungschance von Bundestrainer Hansi Flick bekommen, ist offen. Mit Matthias Ginter und Thilo Kehrer stehen zwei weitere Alternativen für die Startelf bereit.

Fakt ist: Einen weiteren Patzer kann sich das DFB-Team bei der Fußball-WM in Katar nicht erlauben. Bei einer Niederlage gegen Spanien wäre das DFB-Team sicher ausgeschieden, selbst ein Unentschieden gegen die Iberer könnte bereits das vorzeitige K.o. bedeuten.