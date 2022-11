Portugal trauert um Fernando Gomes

AFP/AFP/GABRIEL MONNET

Fernando Gomes verstarb im Alter von 66 Jahren

Der portugiesische Fußball trauert um Fernando Gomes. Der frühere Nationalstürmer, der in 451 Spielen 355 Tore erzielte und zur Legende beim FC Porto wurde, verstarb im Alter von 66 Jahren. Gomes litt in den vergangenen drei Jahren an Krebs.

Für Portugal erzielte Gomes 13 Tore in 47 Spielen. Mit Porto gewann er 1987 den Europapokal der Landesmeister. Zwei Mal (1983, 1985) bekam er den Goldenen Schuh für Europas besten Torjäger.