Leroy Sané gegen Spanien wieder im DFB-Aufgebot

IMAGO/Moritz Mueller

Steht im Kader für das Spanien-Spiel: Leroy Sané

Leroy Sané steht im WM-"Endspiel" gegen Spanien im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Nach "SID"-Informationen ist für den Profi des FC Bayern München zumindest ein Einsatz als Einwechselspieler möglich.

Sané hatte das deutsche Auftaktspiel bei der WM in Katar gegen Japan (1:2) wegen Knieproblemen verpasst. Am Samstagabend nahm er am Abschlusstraining für die Begegnung mit Spanien teil.

Bei der Partie im Al-Bayt-Stadion (20 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) droht der DFB-Auswahl das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM nacheinander. Es wäre im Falle einer weiteren Niederlage besiegelt, sofern Japan zuvor (11 Uhr) gegen Costa Rica punktet.