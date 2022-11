Havertz glaubt an deutschen Sieg: "Geile Herausforderung!"

IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Kai Havertz (l.) will mit Deutschland gegen Spanien unbedingt gewinnen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss am Sonntagabend gegen Spanien (ab 20:00 Uhr) unbedingt gewinnen, um ihre äußerst kritische Ausgangslage nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan zu verbessern. Mit voller Entschlossenheit wolle die deutsche Elf gegen die Iberer starten, verdeutlichte Nationalspieler Kai Havertz vor Anpfiff.

Im Interview mit dem "ZDF", welches noch vor dem Überraschungserfolg Costa Ricas gegen Japan am Sonntagmittag (1:0) aufgezeichnet wurde, beschrieb der Offensivmann des FC Chelsea die prekäre Ausgangslage des DFB-Teams mit eigenen Worten.

"Wir stehen unter Druck, aber für mich ist es eine geile Herausforderung. Im Endeffekt träumt jeder von so einem Spiel", meinte der 23-Jährige, der gegen Spanien sein erstes WM-Tor beisteuern will.

Nur bei einem Sieg gegen den Weltmeister von 2010 hat die deutsche Mannschaft das Weiterkommen bei der WM in Katar wieder in der eigenen Hand. Im Falle einer Niederlage wäre das Aus zwar auch weiterhin nicht besiegelt. Allerdings ist Deutschland dann zum Gruppenfinale am kommenden Donnerstag auf Schützenhilfe angewiesen.

Havertz vom Potenzial im DFB-Team überzeugt

"Es gibt keine Entschuldigung mehr. Jetzt geht es einfach darum, auf dem Platz 100 Prozent zu bringen und zu gewinnen", betonte Havertz, der gegen Japan 79 Minuten lang auf dem Feld gestanden hatte.

Auf dem Papier sei Spanien nach der 7:0-Gala zum Auftakt gegen Costa Rica zwar mittlerweile der Favorit in der Partie, Havertz zeigte sich vom Potenzial in der deutschen Mannschaft aber weiterhin überzeugt: "Wir müssen uns auf keinen Fall verstecken! Wir wissen, was wir für Qualität im Kader haben. [...] Wir haben Spieler, die in solchen Spielen gewachsen sind und in solchen Spielen große Leistungen abgerufen haben."

Der Londoner Profi, der voraussichtlich die erneute Chance in der Sturmzentrale erhalten wird, versprach dem deutschen Publikum vor dem zweiten Gruppenspiel: "Wir haben das Potenzial, das zu schaffen. Wir sind alle davon überzeugt, das wird man am Sonntag auch sehen."

