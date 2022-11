Shaqiri zuversichtlich vor Topspiel gegen Brasilien

Ex-Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri geht mit guten Erinnerungen und voller Zuversicht in das zweite WM-Gruppenspiel der Schweizer gegen Brasilien heute (17:00 Uhr/ARD und MagentaTV).

"Das war auch ein schwieriges Spiel, aber wir haben ein gutes Resultat geholt", sagte der 31-Jährige über das 1:1 im Vorrunden-Duell mit den Südamerikanern bei der Fußball-WM vor vier Jahren.

Zudem hätten sich die Schweizer seitdem "entwickelt, noch mehr Erfahrung jetzt, öfter gegen große Mannschaften gespielt und auch gepunktet. Das gibt Vertrauen", betonte Shaqiri. "Wir wissen, was wir können."

Der frühere Offensivmann des FC Bayern München, der inzwischen beim US-Club Chicago Fire spielt, ist nach wie vor einer der Schlüsselspieler im Schweizer Team.

Shaqiri und die Schweiz "wollen alle an einem Strang ziehen"

Die WM in Katar ist schon seine vierte. An der Hälfte der letzten 24 Tore der Eidgenossen bei Großereignissen (EM und WM) war er direkt beteiligt.

Acht Treffer erzielte er selbst, vier weitere bereitete er vor - wie beim damaligen 1:1 gegen Brasilien in Russland und am vergangenen Donnerstag beim 1:0 im ersten Gruppenspiel in Katar gegen Kamerun.

Man wolle die schwierige Aufgabe gegen Rekordweltmeister Brasilien im Kollektiv lösen, sagte Shaqiri. "Wir wollen alle an einem Strang ziehen, kämpfen und dagegenhalten", erklärte er. "Wir wollen Chancen kreieren und sie auch knallhart nutzen. Wenn du in Führung gehst, wird es vielleicht ein ganz anderes Spiel."