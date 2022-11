Europameisterin Scott ist "Dschungelkönigin"

Die englische Fußball-Europameisterin Jill Scott ist zur britischen Dschungelkönigin gekrönt worden. Die 35-Jährige gewann die TV-Show "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!".

"Ich schulde meiner Oma viel Geld für die zwölf Millionen Mal, die sie für mich gestimmt hat", sagte Scott anschließend im Sender "ITV".

Im Finale hatte sie sich gegen den Schauspieler Owen Warner (23) durchgesetzt, Ex-Gesundheitsminister Matt Hancock (44) wurde Dritter. Nach der Frauen-EM 2022 beendete Scott ihre Karriere als Nationalspielerin.

Vor allem Hancocks Teilnahme hatte in Großbritannien für viel Aufsehen gesorgt. Seine Konservative Partei suspendierte ihn aus der Parlamentsfraktion. Hancock hatte den Schritt damit begründet, dass das Dschungelcamp mit seinem Millionenpublikum eine gute Gelegenheit sei, mit Wählern in Kontakt zu treten und für seine Kampagne gegen Lese- und Rechtschreibschwäche zu werben.

Kritiker ätzten hingegen, den Politiker habe wohl eher die rekordverdächtige Antrittssumme von angeblich 400.000 Pfund (465.000 Euro) gelockt.