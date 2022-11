Costa Ricas Bundesliga-Star warnt DFB-Elf: Müssen bei der WM aufpassen!

IMAGO/Revierfoto

Christian Gamboa vom VfL Bochum

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird in ihrer Vorrundengruppe bei der Weltmeisterschaft in Katar eigentlich als Favorit eingeschätzt. In Cristian Gamboa warnt ein aktueller Bundesliga-Star und ehemaliger costa-ricanischer Nationalspieler vor den Los Ticos.

"Wenn die Stimmung gut ist und du das erste Spiel gewinnst, ist alles möglich", sagte Cristian Gamboa während einer Medienrunde. Der Spieler des VfL Bochum ist ehemaliger Auswahlakteur Costa Ricas und kommt für sein Geburtsland auf 78 Einsätze. Es gibt also kaum jemanden, der besser weiß, was rund um Los Ticos los ist. Und an die DFB-Elf adressiert er gleich noch eine gesonderte Warnung: "Deutschland muss aufpassen."

Costa Rica löste schmeichelhaft letztes WM-Ticket

Costa Rica war Mitte Juni das letzte Team, das sich die Teilnahme an der WM 2022 sicherte. In den Playoffs war den Lateinamerikanern ein höchst schmeichelhaftes 1:0 gegen Neuseeland gelungen. In der Mannschaft von Nationaltrainer Luis Fernando Suarez baut sich alles um Starspieler Keylor Navas auf, der als Torhüter bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Ansonsten reihen sich auf dem europäischen Kontinent weitestgehend unbekannte Spieler ein.

Für Gamboa tut das allerdings nichts zur Sache. Am kommenden Mittwoch (17 Uhr) eröffnet Costa Rica seine WM in der Gruppe E mit dem Aufeinandertreffen gegen Spanien. Danach folgt die Partie gegen Japan und zum Abschluss die Begegnung mit Deutschland. Costa Rica geht in alle drei Matches als klarer Außenseiter. Den Rückhalt der eigenen Nation wissen die Los Ticos aber definitiv hinter sich.

Fußballbegeisterung in Costa Rica

"99 Prozent der Costa Ricaner schauen zu, wenn die Nationalmannschaft spielt", sagte Gamboa, der seine Mannschaft gegen Deutschland keineswegs chancenlos sieht. Der 33-Jährige erwartet nach eigenen Angaben vielmehr ein ausgeglichenes Spiele. Bei "50:50" sieht er die Chancen, weil Costa Rica über "diesen Mix" aus jungen, schnellen Spielern und den Erfahrenen verfügt.

Seit inzwischen über drei Jahren lebt Gamboa in Deutschland, was offenbar auch bei der Art, die Spiele seines Heimatlands zu verfolgen, durchschlägt. Gamboa werde das Spiel mit seiner Familie "wie ein richtiger Costa Ricaner" und "vielleicht mit einem Cost-Ricaner-Bier" von zu Hause aus verfolgen. Dabei hofft der Bundesliga-Star am Ende, dass "aus der Gruppe Deutschland und Costa Rica weiterkommen".