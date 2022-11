Teamgeist-Kritik? Unruhe um Leon Goretzka

IMAGO/Marcio Machado/SPP

Leon Goretzka vom FC Bayern will bei der Fußball-WM 2022 vorangehen

Mit dem Remis gegen Spanien hat sich die deutsche Nationalmannschaft zwar die Chance auf den Achtelfinaleinzug bei der Fußball-WM in Katar bewahrt. Es gibt aber weiter Unruhe im DFB-Lager - und zwar um Mittelfeld-Star Leon Goretzka vom FC Bayern.

"Sport1" berichtet, Goretzka habe nach der Auftakt-Pleite gegen Japan intern den mangelnden Teamgeist bemängelt.

Beim 1:2 gegen den asiatischen WM-Teilnehmer hatte Deutschland den sicher geglaubten Sieg nach der Halbzeitführung noch hergeschenkt.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien meldete sich das DFB-Team dann mit einer beherzten Leistung zurück und rang dem Mitfavoriten ein 1:1 ab.

Im Duell mit Costa Rica (Donnerstag, 20 Uhr) benötigt die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zwingend einen Sieg und muss gleichzeitig auf Schützenhilfe von Spanien hoffen.

Fußball-WM 2022: Pikante Aussage von Leon Goretzka

"Was man gemerkt hat: Die Zweikämpfe wurden diesmal von uns abgefeiert, wir haben uns gegenseitig gepusht", hatte Goretzka nach dem Remis gegen Spanien im "ZDF" gesagt: "Wenn David Raum hinten links einen abgegrätscht hat, dann war die Bank da, dann waren wir da."

Er hoffe, "dass bei allen die Erkenntnis da ist, dass es nur so bei einer WM funktionieren kann - egal, was man für eine Qualität im Kader hat. Das muss die Erkenntnis sein vom heutigen Spiel", fügte Goretzka an.

"Sport1" zufolge vermisste der Mittelfeldspieler des FC Bayern wie weitere DFB-Kollegen im ersten Spiel gegen Japan "die Leidenschaft".

Die Wogen scheinen aber mittlerweile geglättet. "Die Mannschaft hat bedingungslos gefightet. Aber wir haben nur einen Schritt gemacht. Wir sind eine Mannschaft. Wir haben, auch wenn es anders zu lesen ist, ein gutes Miteinander", stellte Bundestrainer Flick nach dem 1:1 gegen Spanien klar. Es sei "gigantisch, was die Mannschaft geleistet hat", fügte der 57-Jährige an.

