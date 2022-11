Mats Hummels lässt Zukunft beim BVB offen

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Der Vertrag von Mats Hummels beim BVB läuft nach der Saison 2022/23 aus

Bis zum Saisonende steht Mats Hummels noch beim BVB unter Vertrag. Ende Mai 2023 ist der Abwehrspieler Stand heute arbeitslos. Gespräche zwischen ihm und den Dortmunder Verantwortlichen über eine mögliche Verlängerung haben bisher noch nicht stattgefunden.

Aktuell denke er nicht über eine mögliche Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund nach, sagte Hummels am Dienstag in einer Presserunde in Vietnam, wo der BVB in diesen Tagen auf großer Promotion-Tour unterwegs ist.

Erst irgendwann "im kommenden Jahr" wolle er sich mit dem Klub zusammensetzen "und entscheiden, wie es weitergeht", ergänzte der Abwehrspieler, der im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft durchaus überraschend von Bundestrainer Hansi Flick ausgebootet wurde und den Zug nach Katar verpasste.

BVB-Stars auf Rikscha-Fahrt in Vietnam

Den größten Ärger darüber hat Hummels scheinbar aber schon verdaut. Zumindest präsentiert sich der 33-Jährige auf den Schnappschüssen, die er aus Asien auf seinem Instagram-Kanal postet, meistens gut gelaunt.

So schrieb Hummels nach dem Besuch in Malaysia von einem "schönen Trip" und einem Sieg in einem "beeindruckenden Stadion mit großartigen Fans". Am Dienstag postete er mehrere kurze Videos von einer Rikscha-Fahrt, die er gemeinsam mit seinen Teamkollegen und Trainer Edin Terzic in Vietnam unternahm.

Dass weder der BVB noch Hummels bereits eine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung der Zusammenarbeit getroffen haben, wurde bereits vor einigen Wochen bekannt. Damals berichtete die "WAZ", dass Klub und Spieler sich erst im Frühjahr 2023 zusammensetzen wollen.

Gleiches gilt übrigens auch für die Gespräche mit Kapitän Marco Reus. Auch der Spielführer der Dortmund hat für die kommenden Saison noch kein gültiges Arbeitspapier, auch hier sind Verhandlungen mit den Dortmunder Verantwortlichen erst in einigen Monaten angesetzt.