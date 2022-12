Medien: Schalke bastelt an Gosens-Transfer

IMAGO/Francesco Scaccianoce / ipa-agen

Robin Gosens wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Nach einem ernüchternden Start in die Saison sucht der FC Schalke 04 aktuell händeringend nach möglichen Verstärkungen. Zum wiederholten Male kursiert nun der Name Robin Gosens in Gelsenkirchen.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" schreibt, sei der Linksverteidiger von Inter Mailand bei den Königsblauen als potenzieller Neuzugang im Gespräch. S04 bringe sich derzeit für einen Wintertransfer in Stellung, heißt es.

Gosens war erst im Januar von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt. Dort kam er in den vergangenen Monaten aber nie über die Rolle des Backups hinaus. Aus diesem Grund verpasste der 28-Jährige zuletzt auch die Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar.

Dem Bericht zufolge wollen die Nerazzurri das Missverständnis jetzt schnellstmöglich beenden. Schon im Winter soll Gosens demnach den Verein verlassen.

Ein Kauf komme für Schalke wegen der angespannten finanziellen Situation aber nicht infrage, auch wenn Gosens seit dem Inter-Wechsel wohl einen Großteil seines Marktwertes verloren hat. Die Mailänder legten zuletzt rund 25 Millionen Euro für den DFB-Verteidiger auf den Tisch.

Kann Schalke 04 einen Gosens-Deal finanziell stemmen?

S04 könne sich sehr wohl aber eine Leihe bis Saisonende vorstellen, heißt es. Doch selbst ein solches Geschäft könnte die Knappen an die Grenzen der wirtschaftlichen Vernunft bringen.

Schließlich soll Gosens bei Inter aktuell rund drei Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zumindest das Gehalt müsste Schalke bei einer Leihe wohl übernehmen.

Dass Inter einem solchen Deal zustimmt, gilt aber ohnehin als unwahrscheinlich. Laut "Gazzetta" braucht der Klub nämlich die Einnahmen aus einem Gosens-Verkauf, um einen Nachfolger zu verpflichten.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Gosens-Wechsel zum FC Schalke 04 gegeben. Der Linksfuß hatte die Spekulationen mit seinen Äußerungen mehrfach geschürt und sich als Schalke-Fan geoutet.

"Mein Patenonkel hat mich damals das erste Mal ins Parkstadion mitgenommen, Schalke war immer mein Verein. In der Region sind fast alle für Schalke. Wenn ich irgendwann mal da lande, würde sich der Kreis schließen", sagte er jüngst im Interview mit "Sport1".