Wird der BVB Nico Schulz in Italien los?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nico Schulz könnte den BVB im Winter verlassen

Seit dieser Saison spielt Nico Schulz bei Borussia Dortmund endgültig keine Rolle mehr. Nun hat der BVB offenbar einen Abnehmer für den aussortierten Linksverteidiger gefunden.

Der italienischen Zeitung "Il Messaggero" zufolge hat Lazio Rom in Dortmund wegen Schulz angefragt. Aktuell gebe es Gespräche zwischen beiden Klubs über eine mögliche Leihe im Winter.

Die Adler wollen im Zuge der Verhandlungen offenbar die prekäre Situation des Linksfußes in Dortmund für sich nutzen. Der Hauptstadtklub spekuliere darauf, dass der BVB während der Leihe einen Teil von Schulz' Gehalt zahlt. Angeblich bezieht der Ex-Nationalspieler aktuell rund fünf Millionen Euro pro Jahr.

In Dortmund spielte Schulz in dieser Saison auf dem Platz allerdings keinerlei Rolle mehr. In keinem einzigen Spiel schaffte er es auch nur in den Kader.

BVB will Schulz unbedingt loswerden

Als Verletzungen den BVB heimsuchten, wurde Trainer Edin Terzic lieber kreativ, als den geschassten Verteidiger zu reaktivieren. Deshalb musste zwischenzeitlich sogar Thorgan Hazard als Außenverteidiger aushelfen.

Schon in der vergangenen Saison hatte Schulz sportlich nicht mehr überzeugt. Im August sorgte ein Strafverfahren für die Beschleunigung seines Absturzes. Eine Ex-Freundin hatte den 29-Jährigen wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Seitdem läuft ein Ermittlungsverfahren.

Bereits im Sommer versuchte der Revierklub, Schulz loszuwerden. Damals fand sich aber kein Abnehmer für den Defensivspieler, für den die Westfalen 2019 noch rund 25 Millionen Euro auf den Tisch legten.

Terzic hatte zuletzt betont, man habe Schulz unmissverständlich über seine Situation aufgeklärt. Laut "Ruhr Nachrichten" sei ihm mitgeteilt worden, dass es keinerlei Hoffnung auf ein Comeback in der ersten Mannschaft gebe. Die BVB-Führung sei sogar bereit, ihn trotz Vertrag bis 2024 unverzüglich ablösefrei ziehen zu lassen, heißt es.