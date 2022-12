Kobel äußert sich zu Bayern-Gerüchten

IMAGO/Matthias Koch

Gregor Kobel ist der sichere Rückhalt im Tor des BVB

Verliert der BVB in absehbarer Zeit einen weiteren Leistungsträger an den FC Bayern? Aus dem Nichts kamen vor einigen Monaten Gerüchte auf, nach denen Torhüter Gregor Kobel in Zukunft ein Thema beim Rekordmeister werden könnte. Den Schweizer selbst interessiert das aber überhaupt nicht.

Weder habe er etwas von besagten Wechsel-Gerüchten mitbekommen noch seien diese Gerüchte für ihn von Interesse, wischte Gregor Kobel im Gespräch mit "Sport1" sämtliche Transfer-Geschichten über seine Person beiseite.

"Ich spiele für Dortmund und wir haben einiges vor mit dem BVB. Das ist alles, was mich interessiert", stellte der Schweizer unmissverständlich klar.

Die Gerüchte über einen Wechsel von Kobel vom BVB zum FC Bayern waren vor rund zwölf Monaten erstmals aufgekommen. Urheber war Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der bei "Sky" spekulierte, der Schweizer könne in München "auf Sicht ein Thema werden", weil der Rekordmeister wohl nicht auf Alexander Nübel als Neuer-Nachfolger setzen werde.

Die "Bild" hatte zwischenzeitlich jedoch bereits berichtet, dass ein Kobel-Wechsel an die Isar kein Thema ist. Mitte November hieß es dort, die Münchner beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem Schweizer Torhüter - eine Einschätzung, die der 24-Jährige nun auch selbst bestätigte.

Kobel und die Schweiz wollen WM-Geschichte schreiben

Aktuell dürfte der FC Bayern so oder so der ziemlich letzte Klub sein, mit dem sich Kobel beschäftigt, denn der Schweizer kämpft in diesen Tagen mit den Eidgenossen um einen historischen WM-Erfolg.

Im letzten Achtelfinale trifft Kobel am Dienstag mit seiner Mannschaft auf Portugal. Sollte sich die Schweiz durchsetzen, würde sie erst zum vierten Mal in ihrer Historie und zum ersten Mal seit 68 Jahren ein WM-Viertelfinale erreichen. Dort würde dann der Sieger aus der Partie zwischen Marokko und Spanien warten.