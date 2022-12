Hier läuft England vs. Senegal live im TV

IMAGO/Moritz Mueller

BVB-Star Jude Bellingham (l.) will mit Harry Kane und den Three Lions ins WM-Viertelfinale

Mitfavorit England bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 am Sonntagabend (ab 20:00 Uhr) mit der Nationalmannschaft des Senegal zu tun. Wo läuft die Partie England vs. Senegal live im TV?

Die englische Nationalmannschaft wurde ihrem Status als einer der Titelanwärter bei dem WM-Turnier in Katar bisher gerecht. Die Three Lions von Trainer Gareth Southgate marschierten souverän durch die Gruppe B, setzte sich als Erster vor den Gegnern USA (0:0), Iran (6:2) und Wales (3:0) durch und blieben dabei bisher noch ohne jede Niederlage.

Jetzt wird es aber richtig Ernst für die Mannschaft um den BVB-Star Jude Bellingham und Kapitän Harry Kane, wartet in der K.o.-Phase doch die senegalesische Auswahl.

Die Afrikaner kassierten zum Turnierauftakt zwar eine glatte 0:2-Niederlage gegen die starken Niederländer, fanden danach aber sehr gut in das Turnier zurück. 3:1 wurde der Gastgeber Katar bezwungen, es folgte im Endspiel um den zweiten Platz in der Gruppe A ein 2:1-Erfolge gegen Ecuador. Als Außenseiter will die Nationalelf Senegals nun für eine Überraschung gegen England sorgen. Wo wird das vierte von insgesamt acht Achtelfinals der WM in Katar im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft die Partie England vs. Senegal live im TV und Stream