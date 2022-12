BVB-Star über die Arbeit mit Terzic: "Unglaublich wichtig!"

IMAGO/Blatterspiel

Salih Özcan (r.) blickt auf sein erstes Halbjahr beim BVB zurück

Edin Terzic gilt sowohl mannschaftsintern als auch im Umfeld von Borussia Dortmund als voll akzeptierter Cheftrainer. Ihm wird vor allem sein Bezug zum BVB zugute gehalten, er gilt als authentisch, offenherzig und empathisch. Das große Problem des Dortmunder Fußballlehrers: Von den bis dato 15 Bundesliga-Partien hat er mit seinem BVB lediglich acht gewonnen, rangiert derzeit auf Platz sechs der Tabelle. Zu wenig für die hohen Ansprüche im östlichen Ruhrgebiet.

Dass der 40-Jährige selbst weiterhin sehr gut im Profi-Kader der Dortmunder ankommt, bestätigte jüngst Mittelfeldspieler Salih Özcan. Der Sommer-Neuzugang erklärte nun im Interview auf der Dortmunder Vereinshomepage: "Er ist immer offen und ehrlich zu mir, auch wenn ich mal nicht so gut spiele oder im Training schlechte Aktionen habe", freut sich der 24-Jährige über die Art der Kommunikation seines Cheftrainers, unter dem er sich direkt zum Stammspieler entwickelt hat.

BVB-Trainer Terzic "spricht Themen direkt an"

Seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu den Schwarz-Gelben hat Özcan bisher 18 Pflichtspiele bestritten. Die vielen Einsatzzeiten zumeist im zentralen Mittelfeld an der Seite von Jude Bellingham sind für den gebürtigen Kölner der beste beleg dafür, dass sein Coach volles Vertrauen in ihn setzt.

"Edin spricht Themen direkt an und weiß ganz genau, welche Ideen er in die Mannschaft bringen will. So war das auch bei Steffen Baumgart in Köln und bei Stefan Kuntz, ihn hatte ich ja etwas länger in der U21 und jetzt wieder in der türkischen Nationalmannschaft", zog Özcan zwei Vergleiche.

Im Teenager-Alter durchlief Salih Öczan zunächst alle Stationen in deN deutschen Junioren-Nationalmannschaften, bestritt dabei zwischen der U15 und der U21 mehr als 50 Länderspiele.

Als A-Nationalspieler entschied er sich dann für den türkischen Verband und lief seit dem fünfmal für das Team des deutschen Nationaltrainers Stefan Kuntz auf.