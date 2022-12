Schnappt sich der BVB diesen WM-Star?

IMAGO/Isaac Ortiz

Mohammed Kudus spielte eine starke Fußball-WM

Mohammed Kudus konnte sich bei der Fußball-WM in Katar in den Fokus der europäischen Spitzenklubs spielen. Auch der BVB soll einen Blick auf den offensiven Mittelfeldspieler geworfen haben.

Mit zwei Toren in drei Spielen sorgte Mohammed Kudus bei der Fußball-WM für Aufsehen. Zum Weiterkommen reichte es mit Ghana trotzdem nicht. So war das Turnier für Kudus und seine Teamkollegen bereits nach der Gruppenphase beendet.

Somit geht es für den 22-Jährigen zurück zu Ajax Amsterdam. Beim niederländischen Traditionsklub geht Kudus ebenfalls als Leistungsträger voran, dies weckt Begehrlichkeiten.

Laut dem türkischen Journalisten Ekrem Konur befindet sich der offensive Mittelfeldspieler im Blickfeld von Borussia Dortmund, Juventus Turin, Real Madrid sowie vom FC Barcelona und AC Mailand. Kudus selbst soll mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln. Nähere Details nennt Konur in diesem Zusammenhang nicht.

Kudus schon einmal beim BVB gehandelt

Der Mittelfeldmann wurde in der Vergangenheit schon einmal mit dem BVB in Verbindung gebracht. Wie der TV-Sender "Sky" Ende Oktober berichtete, sollen sogar schon direkte Gespräche zwischen Borussia Dortmund und der Spielerseite stattgefunden haben.

Laut dem Medienbericht soll sich die Beraterin des Kreativspielers nämlich bereits vor Ort in Dortmund aufgehalten haben, um mit BVB-Verantwortlichen die Möglichkeiten eines Wechsels des 22-Jährigen zu auszuloten. Kudus' Leistungen bei der Fußball-WM in Katar dürften aber nochmal eine neue Entwicklung in den Transfer-Poker bringen.

Der Nationalspieler Ghanas läuft seit 2020 für Ajax Amsterdam auf. In der laufenden Saison konnte der Linksfuß bereits zehn Tore für niederländischen Rekordmeister beisteuern. Kudus besitzt in Amsterdam noch einen Vertrag bis 2025. Somit hat Ajax in der Personalie keinerlei Zeitdruck.

