BVB zieht Abwehrtalent hoch

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Nachwuchsspieler Nnamdi Collins rückt beim BVB eine Stufe nach oben

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat eine erstklassige Jugendarbeit aufgebaut, zahlreiche Talente hoffen auf den schnellen Durchbruch. Nun hat der BVB einen Youngster hochgezogen, bis zu den Profis ist es aber noch ein langer Weg.

Abwehrspieler Nnamdi Collins darf in den kommenden Monaten weiter Erfahrung sammeln. Der gerade einmal 18 Jahre alte Düsseldorfer wird ab Januar fest bei der U23-Mannschaft von Borussia Dortmund trainieren.

Für den Kapitän der U19-Auswahl des BVB sei die Zeit gekommen, so Trainer Mike Tullberg gegenüber "Ruhr Nachrichten". Der Däne stellte zugleich klar: "Das heißt nicht, dass er nicht mehr bei uns spielt. Es soll so laufen wie bei Bradley Fink in der vergangenen Saison. Dann hätten wir den nächsten Spieler hochgeschoben. Auch daran müssen wir uns messen lassen."

Finks Weg dient als gutes Beispiel: Der Angreifer hat sich mittlerweile bei den Profis durchgesetzt, wenngleich nicht beim BVB. Stand er in der letzten Spielzeit noch sowohl für die U19- als auch für die U23-Mannschaft der Borussia auf dem Platz, zog es ihn im Sommer zum Schweizer Erstligisten FC Basel, wo er in zehn Ligaspielen bereits vier Tore erzielen konnte.

Collins bei BVB-Reise nach Bukarest dabei?

Klar ist: Für Nnamdi Collins geht es im besten Fall auch langfristig bei Borussia Dortmund weiter. Einen Vertrag besitzt der vielseitig einsetzbare Verteidiger beim Revierklub allerdings lediglich bis zum Saisonende. Zuletzt war der 18-Jährige Teil der Dortmunder Reisetruppe, die für Marketingzwecke in Asien Station gemacht hatte. Gut möglich, dass er auch beim "Christmas Cup" in Bukarest dabei sein darf, in dessen Rahmen der BVB am kommenden Samstag (ab 12:00 Uhr) drei Testspiele über je 30 Minuten bestreitet.

Die U19 von Borussia Dortmund hat derweil vorerst bis zum 7. Februar spielfrei, wenn es in den Playoffs der Youth League gegen Hibernian FC geht. In der Liga geht man punktgleich mit Tabellenführer 1. FC Köln in die Winterpause. Bis zum 9. Januar können sich die Dortmunder Juniorenspieler ausruhen, ehe das Training wieder aufgenommen wird.