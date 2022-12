BVB beordert WM-Verlierer früher zurück

IMAGO/Matthias Koch

Süle, Schlotterbeck und Co. müssen früher beim BVB antanzen

Schlechte Nachrichten für die früh ausgeschiedenen WM-Fahrer von Borussia Dortmund: Der BVB beordert sowohl die deutschen Nationalspieler als auch die gescheiterten Belgier noch vor der Winterpause zum Training.

Einigen Stars von Borussia Dortmund wird sowohl die schlechte erste Phase der Bundesliga-Saison als auch das Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zum Verhängnis. Eigentlich war man beim Bundesliga-Sechsten davon ausgegangen, dass sowohl die fünf WM-Teilnehmer des DFB als auch die belgischen Nationalspieler noch einige Zeit lang im Wüstenstaat verweilen werden, doch sowohl die deutsche Elf als auch die Roten Teufel aus dem Nachbarland sind bereits raus.

Wie "Bild" erfahren hat, sollen die WM-Teilnehmer nun keinesfalls mit zusätzlichem Urlaub belohnt werden, der auf diese Weise ohnehin nicht eingeplant war. Stattdessen will man beim BVB die Zügel anziehen, um den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern ab Ende Januar wieder zu verringern. Derzeit steht die Borussia mit 25 Punkten auf Rang sechs, die Münchner sind bereits neun Punkte entfernt.

Deshalb erwartet der BVB bereits am kommenden Mittwoch Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Julian Brandt und Youssofa Moukoko zurück im Training. Auch Thorgan Hazard und Thomas Meunier sollen noch einige Tage lang trainieren.

So sieht der Winterfahrplan des BVB aus

Der Winterfahrplan sieht vor, dass die BVB-Stars an Montag in die finale Trainingswoche vor der Weihnachtspause starten. Die Nicht-WM-Fahrer rund um Mats Hummels und Marco Reus waren zuletzt bereits auf Asienreise.

Am Wochenende steht dann noch ein Mini-Turnier im rumänischen Bukarest an (10. Dezember), wo die Borussia auf den lokalen Gastgeber Rapid (Anstoß um 12 Uhr) sowie AC Florenz (13:30 Uhr) treffen wird. Pro Partie sollen zwei Mal 30 Minuten beim so genannten "Christmas Cup" gespielt werden.

Erst dann geht es für Süle, Hazard und all die anderen Dortmunder in den Urlaub, bevor bereits am 2. Januar der Vorbereitungsauftakt für den 16. Spieltag ansteht. Nach Leistungstests in Brackel wird der BVB erstmals seit 2019 wieder in ein Winter-Trainingslager fliegen. Vom 6. Januar bis zum 14. Januar halten sich die Schwarz-Gelben dann im spanischen Marbella auf, wo laut "Ruhr Nachrichten" zwei Testspiele geplant sind.

Am 22. Januar steht dann das erste Heimspiel des neuen Jahres gegen den FC Augsburg an (15:30 Uhr).