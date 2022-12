Füllkrug-Wechsel doch ein Thema? Berater äußert sich

IMAGO/Laci Perenyi

Niclas Füllkrug traf bei der WM zweimal für Deutschland

Mit zwei Toren und einem Assist bei nur zwei Joker-Einsätzen war Niclas Füllkrug die wohl positivste Erscheinung der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Nach seinen beachtlichen Auftritten gegen Spanien (1:1) und Costa Rica (4:2) ranken sich mittlerweile Wechselgerüchte um den Stürmer von Bundesligist Werder Bremen. Nun meldete sich sein Berater Gunther Neuhaus mit spannenden Aussagen zu Wort.

Als 29-Jähriger startete Füllkrug als Spätberufener ins Abenteuer Fußball-Weltmeisterschaft. Er sei glücklich darüber, diese Gelegenheit bekommen zu haben, sagte der Stürmer trotz der vorzeitigen Heimreise des DFB-Teams.

Allerdings stellte sein Agent Neuhaus im Gespräch mit "Sky" auch klar: "Niclas ist über das frühe WM-Aus zutiefst enttäuscht".

Immerhin sei es für ihn "schön zu sehen, wie er von Fans und Fußall-Experten als Sympathie- und Hoffnungsträger wahrgenommen wurde und weiter wird". Mit seinen beiden Treffern wurde Füllkrug in Katar spontan zum Fan-Liebling des deutschen WM-Kaders, auch wenn der Traum von weiteren Einsätzen in Katar schon nach der Gruppenphase geplatzt war.

Dass es in den kommenden Wochen rund um das Winter-Transferfenster im Januar spannend um die Personalie Füllkrug werden könnte, schlossen weder der Spieler selbst, noch sein Agent oder sein Verein Werder Bremen aus.

Füllkrug-Berater betont: "Sind sehr entspannt"

"Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niclas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen", bestätigte in der letzten Woche auch Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, gegenüber der "Sport Bild".

So wurde unter anderem schon über ein mögliches Interesse des FC Bayern am Mittelstürmer berichtet, der sich auch in der Bundesliga zuletzt mit zehn Saisontoren als sehr treffsicher erwies.

Eine Tendenz oder gar eine Entscheidung, wie es mittelfristig bei Füllkrug weitergeht, sei noch nicht gefallen, betonte Berater Neuhaus nun: "Was die Zukunft betrifft, sind wir sehr entspannt. Er fühlt sich in Bremen ja sehr wohl, wir werden jedenfalls keine vorschnelle Entscheidung treffen."

