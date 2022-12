Medien: FC Bayern hat spanischen WM-Star im Visier

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSIN

Marco Asensio (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Nach der laufenden Saison endet der Vertrag von Marco Asensio bei Real Madrid, der Spanier könnte die Königlichen dann ablösefrei verlassen. Kein Wunder, dass gleich mehrere Top-Klubs ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen haben sollen. Darunter angeblich auch der FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister ist dem englischen "Express" zufolge einer von drei Vereinen, die die Entwicklungen rund um Marco Asensio ganz genau im Blick haben. Neben dem FC Bayern nennt die Zeitung den FC Liverpool und Juventus Turin.

Demnach streben die Reds bereits im Januar einen Deal an, um ihre Optionen im Mittelfeld aufzuplustern. Auch die Bayern und Juve sollen nach dem Jahreswechsel Gespräche mit dem Spanier planen, heißt es. Ob man auch in München einen Deal im Januar oder eher einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer anstrebt, lässt der Bericht allerdings offen.

Derzeit gilt Asensios Konzentration ohnehin eher der ganz nahen Zukunft. Der Offensivspieler weilt mit Spanien aktuell bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wo er bislang in jedem Spiel zum Einsatz kam und beim 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica einen Treffer erzielen konnte. Am Dienstagnachmittag (16 Uhr) treffen die Iberer im Achtelfinale auf Überraschungsteam Marokko.

Top-Statistik trotz weniger Minuten

Zuletzt erklärte Real-Coach Carlo Ancelotti zwar, man plane Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung, sobald Asensio aus Katar zurückkehre, in den Medien heißt es aber immer wieder, der gebürtige Mallorquiner strebe einen Abschied aus Madrid an.

Ein Umstand, der kaum verwundert, wenn man bedenkt, dass Asensio in der laufenden Saison lediglich 426 Minuten für die Madrilenen auf dem Rasen stand (3 Tore/3 Vorlagen). Bei seinen 15 Einsätzen fand er sich lediglich zweimal in der Startelf wieder. Im Schnitt steht dennoch alle 71 Minuten eine Torbeteiligung zu Buche. Eine Ausbeute, die das große Interesse erklären dürfte.