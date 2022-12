Schalke-Rückkehrer Kaminski: "Es liegt an uns"

IMAGO/Revierfoto

Marcin Kaminski (r.) steht beim FC Schalke vor dem Comeback

Nahezu die gesamte Hinrunde war Marcin Kaminski beim FC Schalke 04 verletzt ausgefallen. Der Abwehrchef der Aufstiegssaison 2021/2022 laborierte monatelang an einer Risswunde, die er sich bei einem Haushaltsunfall zugezogen hatte. Nun steht der Innenverteidiger endlich vor seiner Rückkehr.

Am Montag bestritt Kaminski zum ersten Mal wieder das komplette Mannschaftstraining. Er hat sich fest vorgenommen beim ersten Bundesliga-Spiel im neuen Kalenderjahr bei Eintracht Frankfurt (21. Januar) wieder auf dem Rasen zu stehen. Bis dato bestritt der 30-Jährige erst ein Liga-Spiel für die Knappen, ehe er sich die tückische Verletzung zuzog, die sogar einen operativen Eingriff erforderte.

"Ich fühle mich sehr gut, ich bin glücklich. Das macht Spaß, auf dem Platz zu sein, wieder zu kämpfen und normal zu arbeiten", wurde Kaminski nach seiner ersten Komplett-Einheit mit der Mannschaft unter Cheftrainer Thomas Reis in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Kaminski vom FC Schalke überzeugt: "Wir haben Qualität"

Ziel des Polen sei es, sich nun möglichst schnell wieder für die Stammformation in der Abwehrkette zu empfehlen, um aktiv am Unternehmen Klassenerhalt bei den Gelsenkirchenern mithelfen zu können.

"Jeder weiß, wofür wir spielen und warum wir diese lange Vorbereitung haben. Wir brauchen diese Zeit, auch der Trainer ist neu und wird noch Sachen zeigen, wie er spielen will", so Kaminski, der in der Zweitliga-Saison des S04 noch in 31 Saisonspielen in der Startelf gestanden hatte.

Der Abwehrspieler ist derweil noch fest davon überzeugt, dass dem aktuellen Tabellenletzten FC Schalke noch der Klassenerhalt gelingen wird: "Wir haben noch 19 Spiele vor uns und können es schaffen. Es liegt alles an uns, wir haben Qualität."

Nach bis dato 15 Spieltagen rangieren die Knappen mit lediglich neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga.