Enthüllt: FC Bayern plant Musiala-Gespräche

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jamal Musiala ist beim FC Bayern gesetzt

Jamal Musiala hat sich bei der Fußball-WM 2022 in Katar weiter in das Rampenlicht gespielt. Um einen Vorstoß anderer Vereine zu verhindern, will der FC Bayern seinen Youngster wohl langfristig binden. In diesem Zusammenhang wurden nun interne Vertragsdetails enthüllt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, besitzt Musiala beim FC Bayern ein "dynamisches" Arbeitspapier bis 2026. Bedeutet im Klartext: Das Jahressalär des offensives Mittelfeldspielers steigt - je nach Leistung - zunehmend an.

Nach der letzten Vertragsverlängerung im März 2021 soll der 19-Jährige zunächst geschätzte 5,5 Millionen Euro Grundgehalt erhalten haben, schreibt das Sportmagazin. Inzwischen verdiene Musiala beim deutschen Rekordmeister rund acht Millionen Euro. In der Saison 2025/26 könnten dem Nationalspieler rund elf Millionen Euro winken, so "Sport Bild".

Der FC Bayern soll jedoch bereits jetzt Gespräche über eine Verlängerung planen.

"Wir haben selbstverständlich bereits vor der WM seiner Mama Carolin und seinem Management gesagt, dass wir mit Jamal sehr zufrieden sind und sie wissen lassen, dass wir uns nach der WM mit ihnen zusammensetzen wollen, um uns über Jamals weitere Zukunft beim FC Bayern zu unterhalten", verriet Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Gespräch mit der "Sport Bild".

Kahn: Musiala "wichtiger Baustein" des FC Bayern

Bei der Fußball-WM in Katar zählte Musiala noch zu den wenigen Lichtblicken in einem insgesamt schwachen deutschen Team.

"Eine WM zu spielen war für ihn eine wertvolle Erfahrung. So bitter das frühe Aus auch ist, Jamal ist gerade mal 19 Jahre alt und hat noch viele Turniere mit Deutschland vor sich", meinte Salihamidzic. Der FC Bayern werde "alles dafür tun, um ihn weiter in seiner Entwicklung zu unterstützen", versicherte der Funktionär.

Vorstandschef Oliver Kahn ergänzte gegenüber dem Sportmagazin: "Wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben, Jamal ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft des FC Bayern."